نتنياهو: نواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده تواصل تنفيذ ضربات قوية ضد أهداف إيرانية، مؤكداً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقوم "بكل ما يلزم لحماية أمن إسرائيل".

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارة أجراها إلى قاعدة بلماخيم الجوية، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير.

وأضاف نتنياهو في كلمة ألقاها أمام جنود القاعدة: "نواصل ضرب إيران بقوة. طيارونا يحلقون فوق سماء طهران وسماء لبنان أيضاً".

وتابع في إشارة إلى حزب الله: "لقد ارتكب حزب الله خطأً فادحاً عندما هاجمنا".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل ردت بالفعل على الهجمات، مشدداً على أن الرد سيكون أشد في حال استمرار ما وصفه بالاعتداءات. وقال: "لقد رددنا بقوة، وسنرد بقوة أكبر إذا اقتضى الأمر".