خطط تكتيكة من الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك

يجهز تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى الأوراق الرابحة في مواجهة الزمالك فى المباراة التى ستجمعهمافى التاسعة و النصف مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ 21 من عمر الدورى الممتاز. ويعول الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى أماله على الأوراق الرابحة أبرزها محمد مجدى أفشة وعبد الرحمن مجدي و يسريوحيد والانجولي مابولولو فى مواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل.





حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري المصري .

وسجل غزل المحلة هدف التقدم عن طريق جيمي موانجا في الدقيقة 21 قبل أن يلغي حكم الفيديو الهدف بداعي وجود تسلل.

سجل الاتحاد هدف التقدم عن طريق أبو بكر ليادي في الدقيقة 57 قبل أن يضيف يسري وحيد الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 88 بعد متابعته لتسديدة أفشة .

بهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 20 في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد غزل المحلة عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري