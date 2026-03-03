صراع شرس بين الأهلي والزمالك .. جدول ترتيب دوري محترفي اليد قبل انطلاق الجولة الخامسة

تتجه أنظار عشاق كرة اليد المصرية مساء اليوم الثلاثاء إلى جولة قوية في المرحلة الثانية من دوري المحترفين للموسم المحلي 2025-2026، حيث تُقام أربع مواجهات مرتقبة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب، في صراع يزداد اشتعالًا مع كل جولة.

وتشهد الجولة لقاءات الأهلي أمام سبورتنج، والزمالك ضد البنك الأهلي، وطلائع الجيش مع سموحة، والجزيرة في مواجهة الشمس، في مباريات تحمل حسابات معقدة على مستوى القمة والمربع الذهبي.

جدول ترتيب دوري محترفي اليد

ووفقًا لجدول الترتيب، يعتلي الأهلي قمة المسابقة برصيد 18 نقطة، محققًا العلامة الكاملة في مبارياته الأربع دون أي تعادل أو خسارة، ليؤكد الفريق الأحمر رغبته الواضحة في حسم اللقب مبكرًا ومواصلة الهيمنة المحلية.

صدارة حمراء وأرقام هجومية قوية

الأهلي لم يكتفِ فقط بحصد النقاط، بل قدم أرقامًا هجومية مميزة، بعدما سجل 119 هدفًا واستقبل 91 هدفًا، بفارق أهداف +28، وهو الأعلى بين جميع الفرق حتى الآن. كما جمع 12 نقطة في المرحلة الحالية، إضافة إلى 6 نقاط مرحلة أولى، ليصل إجمالي رصيده إلى 18 نقطة كاملة.

الأداء المتوازن دفاعيًا وهجوميًا منح الفريق أفضلية واضحة، خاصة في ظل استقرار المستوى الفني والبدني خلال المواجهات الأربع الماضية.

الزمالك يطارد.. والبنك الأهلي يضغط

في المركز الثاني، يواصل الزمالك مطاردة القمة برصيد 16.5 نقطة، بعدما حقق 4 انتصارات أيضًا دون أي تعادل أو خسارة في المرحلة الحالية، وسجل 121 هدفًا مقابل 103 أهداف استقبلها، بفارق أهداف +18.

ويبتعد الأبيض بفارق نقطة ونصف فقط عن الأهلي، ما يجعل المواجهات المقبلة حاسمة ومفتوحة على جميع الاحتمالات في سباق اللقب.

أما البنك الأهلي، فيحتل المركز الثالث برصيد 15.5 نقطة، بعدما حقق انتصارين وتعادلين دون خسارة، مسجلًا 100 هدف مقابل 98، ليبقى قريبًا من ثنائي القمة، في انتظار أي تعثر قد يعيد ترتيب الأوراق من جديد.

سبورتنج والجيش في قلب المنافسة

يأتي سبورتنج في المركز الرابع برصيد 11.5 نقطة، محققًا فوزًا واحدًا وتعادلين مقابل خسارة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الخامس بـ10 نقاط، بعد فوزين وخسارتين.

ويحاول الفريقان التمسك بفرصهما في إنهاء الموسم ضمن المراكز المتقدمة، خاصة مع تقارب النقاط وصعوبة الجولات المقبلة.

صراع الهروب من المؤخرة

في النصف الثاني من الجدول، يحتل سموحة المركز السادس برصيد 9 نقاط، يليه الجزيرة سابعًا بـ6.5 نقطة، بينما يقبع الشمس في المركز الثامن والأخير برصيد 5 نقاط.

وتسعى فرق المؤخرة لتحسين نتائجها خلال الجولات القادمة، سواء للابتعاد عن المركز الأخير أو لإنهاء الموسم بصورة مشرفة، في ظل المنافسة الشرسة التي تميز المرحلة الثانية من البطولة.

