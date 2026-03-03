هاني شاكر على فراش المرض.. قصة ظهوره من داخل المستشفى

انتشرت خلال الساعات الماضي صورة للفنان هاني شاكر على فراش المرض، وقد علم صدى البلد أنها مفبركة وتم صناعتها بواسطة الذكاء الاصطناعي.



وحرص الفنان تامر حسني ، على توجيه رسالة دعم ومساندة لزميله الفنان الكبير هاني شاكر ، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام كلمات مؤثرة دعا له فيها بالشفاء العاجل.



وكتب تامر حسني، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام عبر استوري: "ألف مليون سلامة يا فنان يا عظيم.. قلوبنا معاك وربنا يقومك بمليون سلامة".



هاني شاكر

ويستكمل الفنان الكبير هاني شاكر، العلاج داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.



وأجرى الفنان هاني شاكر عملية جراحية، بعد تعرضه لنزيف بالقولون.



وانهالت التعليقات من المتابعين، متمنين الشفاء العاجل لهاني شاكر وعودته سريعًا إلى جمهوره ومحبيه.