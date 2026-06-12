إبراهيم عبد الجواد يكشف عن أولي صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس: المغربي ريان مايي مرشح للانتقال إلى الأهلي بقوة".



وفي سياق آخر ويتمتع المدرب المغربي بخبرة واسعة في البطولات الأفريقية والعربية كما يمتلك سجلًا حافلًا بالنجاحات سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

وترى إدارة الأهلي أن عموتة يمتلك شخصية قوية وقدرة كبيرة على التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية وهي عناصر أساسية لأي مدرب يعمل داخل القلعة الحمراء.

كما أن نجاحه السابق في قيادة منتخب الأردن وتحقيق نتائج مميزة على المستوى القاري عزز من قناعة مسؤولي الأهلي بأنه قادر على إدارة فريق يضم عددًا كبيرًا من النجوم ويخوض منافسات قوية طوال الموسم.

تكرار تجربة موسيماني

وتعود أحد الأسباب الرئيسية وراء الاقتناع بالتعاقد مع عموتة، إلى رغبة الإدارة الحمراء في تكرار تجربة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي نجح في صناعة واحدة من أبرز الفترات الفنية في تاريخ الأهلي الحديث.

وترى الإدارة أن المدرب المغربي يمتلك العديد من الصفات المشتركة مع موسيماني أبرزها المعرفة الجيدة بكرة القدم الأفريقية والقدرة على إدارة المباريات الكبرى والتعامل مع الضغوط الجماهيرية القوية.

كما يتميز عموتة بفهمه لطبيعة المنافسات القارية ومتطلبات البطولات الأفريقية التي تمثل الهدف الأهم للنادي خلال السنوات المقبلة.