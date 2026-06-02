دروجبا : بعض صفقات الأهلي كانت كيدية.. والتعاقد مع زيزو غير ضروري

أكد أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، إن بعض تعاقدات النادي الأحمر خلال الموسم المنقضي، معتبرًا أن جزءًا من الصفقات لم يكن بهدف احتياج فني حقيقي للفريق.



وقال دروجبا، خلال استضافته في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، إن بعض صفقات الأهلي كانت كيدية، ولم تخدم احتياجات الفريق بالشكل الأمثل.

وأضاف أن النادي الأهلي لم يكن بحاجة إلى التعاقد مع أحمد سيد زيزو خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التقييم الفني لبعض الصفقات يجب أن يكون وفقًا لاحتياجات الفريق الفعلية وليس لأسباب أخرى.

وشدد :" تعديل عقد إمام عاشور في الأهلي أمر طبيعي لأنه اللاعب الأفضل في مصر".