علاء نبيل يكشف كواليس مشاركة حسام حسن مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 1998

كشف علاء نبيل، المدير الفني السابق باتحاد الكرة، كواليس مشاركة حسام حسن مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 1998، مؤكدًا أن "العميد" تعرض لانتقادات كبيرة قبل البطولة، قبل أن يرد عليها داخل الملعب ويتوج هدافًا للمسابقة.

وقال نبيل، في تصريحات لقناة "CBC": "قبل بطولة أمم أفريقيا 1998، طالب البعض باستبعاد حسام حسن من منتخب مصر، كما تعرض الكابتن محمود الجوهري لانتقادات بسبب تمسكه بضمه، لكن حسام أنهى البطولة هدافًا للمسابقة".

وأضاف: "الجوهري كان مقتنعًا بإمكانيات حسام حسن بشكل كبير. وخلال رحلة المنتخب بالطائرة، قرأ حسام استطلاعًا في إحدى الصحف يطالب باستبعاده من قائمة البطولة، وكان يجلس بجواري وقتها، فأبلغت الجوهري بالأمر، ليستدعيه ويجلس معه من أجل تحفيزه وشحنه نفسيًا قبل انطلاق المنافسات وتتغير مسيرة العميد في البطولة".



وتابع: "البطولات المجمعة تحتاج إلى مجموعة من اللاعبين يكون هدفهم واحدًا، وألا يغضب أي لاعب بسبب مشاركته أو عدم مشاركته، فلكل مدرب فلسفته الخاصة في اختيار العناصر التي يعتمد عليها



وأعرب نبيل عن ثقته في منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "أتمنى أن يقدم المنتخب بطولة مشرفة ويحقق إنجازًا يسعد الجماهير المصرية".

وأتم : "المباريات الودية التي خاضها منتخب مصر قبل كأس العالم كانت جيدة وجعلتني أشعر بالاطمئنان، كما أن الالتزام والانضباط يعدان أهم عوامل النجاح في معسكرات البطولات المجمعة".