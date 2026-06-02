جمال عبد الحميد: لن ألوم حسام حسن على قائمة منتخب مصر.. وسيتحمل نتيجة اختياراته

أكد جمال عبد الحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن له كامل الحرية في اختياراته في قائمة منتخب مصر لكأس العالم.

وقال عبد الحميد في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: لن ألوم على حسام حسن بسبب اختياراته لقائمة منتخب مصر إلا بعد انتهاء كأس العالم.

وأضاف: حسام حسن سيتحمل نتيجة اختياراته في النهاية، وهو الأدرى بمصلحة منتخب مصر في تواجد اللاعبين.



وتابع: لو كان حسام حسن طلع وقال إن سبب استبعاد مصطفى محمد هو أنه تعدى عليه لفظيا.. كنت هحترمه وهنتعاطف معاه.



وواصل: حسام حسن بيقول استبعاد مصطفى محمد فنيا ومش عارف ايه ونادي نانت نزل درجه تانية ده مصطفى محمد مجبش ولا جول.