الإنسانية في أبهى صورها.. سيدة تُطعم قططًا رضيعة بالتنقيط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لسيدة تجلس في أحد الشوارع، وهي تحرص على رعاية قطط صغيرة رضيعة، حيث ظهرت وهي تطعمها بحنان بالغ باستخدام حقنة بطريقة “التنقيط”، في مشهد إنساني لاقى تفاعلاً واسعًا وإشادة كبيرة من المتابعين.

وأظهر الفيديو السيدة وهي تحتضن القطط الصغيرة وتقدم لها الماء والغذاء ببطء وحرص شديدين، في محاولة لإنقاذها ورعايتها، وسط حالة من الهدوء والاهتمام الذي عكس رحمة واضحة بالحيوانات الضعيفة.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع المقطع، مشيدين بما وصفوه بـ”المشهد الإنساني المؤثر”، مؤكدين أن الرحمة بالحيوان من القيم النبيلة التي تعكس رقي الإنسان وطيب معدنه وتجسيد معنى الرحمة في أبهى صورها، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تستحق التقدير والإشادة.