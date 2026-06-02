تناولوا وجبة كشري.. إصابة 16شخصا باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيب 16 مواطنًا باشتباه تسمم غذائي، إثر تناول وجبة كشري، بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بوصول عدد من المواطنين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي يعانون من أعراض تسمم غذائي، شملت آلامًا حادة بالبطن وقيئًا وغثيانًا، عقب تناولهم وجبة كشري، وبالفحص تبين أن المصابين بلغ عددهم 16 حالة، من بينهم 14 حالة من قرية الدباح، وحالتان من قرية النويرة.

وقامت الفرق الطبية فور وصول الحالات بتنفيذ البروتوكولات العلاجية المتبعة في مثل هذه الوقائع، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، إلى جانب تقديم العلاج الداعم وإجراء غسيل معدة للحالات التي استدعت حالتها ذلك، مع وضع الجميع تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية.

كما تم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان أسباب الإصابة، مع فحص مصدر الوجبة الغذائية التي يشتبه في تسببها بظهور أعراض التسمم بين المصابين.