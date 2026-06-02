ملء الخزانات نقطة ضعفها.. خبير استراتيجي: الضربات الاقتصادية تؤثر على إيران أكثر من العسكرية

أكد العميد طارق العكاري المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، أن الضربات الاقتصادية مؤثرة أكثر من العسكرية ضد إيران.

وأضاف، في لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن ضرب الاقتصاد وعصب الاقتصاد هو الأساس المؤثر في الحروب، متابعا أن الأمن والاستقرار أساس التنمية في الدول.

ولفت العميد طارق العكاري المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إلى أن النفط أزمة في إيران؛ خاصة بعد ملء الخزانات، مشيرا إلى أنها في ذلك الوقت ستصبح هدفا استراتيجيا سهلا.