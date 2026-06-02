محافظات

بورسعيد خلال 24 ساعة.. تطوير 72 عمارة سكنية بـالمناخ وإحباط مخالفات بناء في الزهور

استمرار رفع كفاءة المداخل والشواطئ لتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطنين وزوار المحافظة
استمرار رفع كفاءة المداخل والشواطئ لتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطنين وزوار المحافظة
محمد الغزاوى

 واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف الأحياء فى محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد جهودها المكثفة على مدار الساعة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، باستمرار المتابعة الميدانية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات لفرض الانضباط واستعادة المظهر الحضاري لشوارع المحافظة

مدينة بورفؤاد - تكثيف أعمال النظافة بالميادين والمحاور الجديدة
 

قادت الأستاذة  سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، جولات ميدانية موسعة لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بميدان الأمل، للتأكد من انتظام منظومة العمل وتحسين البيئة العامة.

كما تفقدت أعمال رفع كفاءة النظافة وإزالة تراكمات الرمال والأتربة بطريق كوبري النصر (٢) الجديد، مشددة على ضرورة التخلص التام من أي تراكمات بالمناطق السكنية عالية الكثافة لضمان تيسير الحركة المرورية وتوفير بيئة صحية.

 حي الشرق - حملات صباحية لفرض الانضباط ونظافة الشاطئ
 

قاد الدكتور  إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، حملة صباحية مكبرة استهدفت شوارع (النهضة، الجيش، صلاح سالم، الجمهورية، ميدان المعديات، وصفية زغلول)، وأسفرت عن إزالة عدد كبير من الإشغالات والبلدورات والحواجز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وعلى صعيد آخر، تابع رئيس الحي أعمال النظافة المكثفة بشاطئ بورسعيد لرفع كافة المخلفات وإعادة الشاطئ لصورته الحضارية أمام الزائرين.

 حي العرب - فتح المحاور المرورية والاهتمام بالواجهة البحرية
 

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي العرب، بإشراف المهندسة  شيماء جودة، رئيس الحي، حملة مكثفة أسفرت عن فتح شارع الغوري بالكامل أمام حركة المارة بعد إزالة كافة التعديات، بالإضافة إلى رفع الإشغالات المتحركة أمام "فرن الكويت" لضمان سيولة المرور.

وبالتوازي، تواصلت أعمال النظافة المكثفة لرفع المخلفات من حديقة الشاطئ، ومسح الممرات الداخلية، وتنفيذ أعمال الكنس الآلي بشارع عاطف السادات ومتابعة نظافة الكورنيش على مدار الساعة.

 حي المناخ - تطوير شامل للمنطقة الرابعة واستجابة لشكاوى المواطنين
 

واصلت المحاسبة  شيماء العزبي، رئيس حي المناخ، متابعة مشروع التطوير الشامل لـ ٧٢ عمارة سكنية بالمنطقة الرابعة، والذي يشمل أعمال الترميم، توحيد لون الواجهات، إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، وإنشاء حديقة جديدة متكاملة لخدمة أهالي المنطقة.

وفي استجابة فورية لشكاوى المواطنين، وجهت رئيس الحي بإزالة الحشائش الغريبة والمتخللات الزراعية العشوائية بالمسطحات الخضراء بين العمارات، للحد من انتشار الحشرات والحفاظ على الصحة العامة.

 حي الزهور - إحباط مخالفات البناء وتطهير الشوارع من الإشغالات
 

تصدت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور، برئاسة أحمد زغلف، لمحاولة أحد المواطنين تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري بعمارة رقم ٥ بمنطقة أرض الجبل، حيث تم إزالة الأعمال في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قاد رئيس الحي حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمناطق التعاونيات، الـ ٥٠٠٠ وحدة، وقبضايا، وتم مصادرة المخالفات والتنبيه المشدد على أصحاب المحال بعدم التعدي على حرم الطريق.

حي الضواحي - إدارة ناجحة للأزمات وحماية البنية التحتية
 

تدخلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي بشكل فوري، بإشراف ميداني من  فوزي الوالي، رئيس الحي، للسيطرة على كسر ماسورة مياه عذبة رئيسية (قطر ٤٠٠ مللي) بمنطقة بروتكس.

تم التنسيق العاجل مع هيئة قناة السويس، وشركات الغاز والاتصالات، لتأمين مسارات الكابلات والخطوط أثناء أعمال الحفر والإصلاح، مع الدفع بسيارات الكسح لسحب تجمعات المياه وضمان عودة الخدمة للمواطنين.

 حي الجنوب - رفع كفاءة النظافة بمنطقة النورس


بمتابعة المهندس  وليد الدعدع، رئيس حي الجنوب، تم تنفيذ أعمال نظافة شاملة بمنطقة النورس (الـ ٤٤ عمارة)، شملت كنس الشوارع الرئيسية والفرعية، رفع الرمال والمخلفات، وتنظيف مداخل ومناور العمارات ومحيط مسجد خاتم المرسلين، للارتقاء بالشكل العام للحي.

 حي غرب - تجميل المدخل الغربي والمنافذ الجمركية


تابع  باسم عمر، رئيس حي غرب، أعمال النظافة ورفع الكفاءة التي استهدفت الطريق العمومي، المدخل الغربي للمحافظة، ومحيط منفذ بورسعيد الجمركي والمطار.

وشملت الأعمال تجريف الرمال وغسيل الأرصفة، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي وجذب الزائرين وترك انطباع إيجابي يليق بالمحافظة. وتم التنويه على المواطنين بالتواصل الفوري عبر الخط الساخن (17696) للإبلاغ عن أي ملاحظات.

