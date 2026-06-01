محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة المحيطة بكوبري النصر العائم 2

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، المنطقة المحيطة بمشروع كوبري "النصر العائم" الجديد، وذلك قبل افتتاحه الرسمي وتشغيله، في إطار الاستعدادات النهائية لإضافة أحد أهم المشروعات المرورية والتنموية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية غير مسبوقة وتسهيل حركة التنقل بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، والمهندسة إحسان برمة مدير مديرية الطرق، والمهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد، والجهات التنفيذية المعنية

تطوير شامل بمحيط الكوبري الجديد والانتهاء من أعمال اللاندسكيب والرصف لتحقيق المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة

وخلال الجولة، تفقد المحافظ الانتهاء من أعمال اللاندسكيب والتطوير الحضاري بالمنطقة المحيطة بالكوبري، إلى جانب أعمال الرصف ورفع كفاءة الطريق الرابط بين الكوبري الجديد والكوبري الحالي، وذلك لضمان تحقيق الربط المروري المتكامل وتوفير أعلى معدلات الأمان والسيولة المرورية للمواطنين

كما توجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وكافة قيادات الهيئة على جهودهم و تعاونهم في هذه المشروعات التنموية

ويقام كوبري "النصر العائم" الجديد بواسطة هيئة قناة السويس، ويحظى بمتابعة مستمرة من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في إطار التعاون المثمر بين الهيئة ومحافظة بورسعيد لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تخدم أبناء المحافظة وتدعم خطط التنمية الشاملة.

ويقع الكوبري الجديد على مسافة نحو 170 مترًا من الكوبري الحالي، بعرض 15 مترًا وحمولة تصل إلى 100 طن، بما يتيح استيعاب الكثافات المرورية المتزايدة ويحقق سهولة الحركة بين بورسعيد وبورفؤاد، ليشكل إضافة جديدة ومحورًا مروريًا حيويًا يدعم مسيرة التنمية بالمحافظة

وشملت الأعمال التي شهدتها المنطقة المحيطة بالكوبري أيضا تركيب كشافات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على جانبي المدخل، وتنفيذ أعمال لاندسكيب بطول 350 مترًا بالمنطقة الأمامية المطلة على الكوبري، بما يضفي مظهرًا حضاريًا وجماليًا يتماشى مع مكانة بورسعيد كواحدة من أهم المدن الساحلية والتنموية في مصر