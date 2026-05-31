محافظ بورسعيد يتابع جهود السيطرة على حريق إحدى كافتيريات الشاطئ ويشيد بجهود رجال الحماية المدنية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الجهود المبذولة للسيطرة على حريق أحدى كافتريات المتواجدة على الشاطئ منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحريق حتى السيطرة عليه وإخماده بشكل كامل.

وأشاد المحافظ بجهود الأجهزة المعنية المشاركة في التعامل مع الحريق، ومنها الحماية المدنية، والإسعاف، الكهرباء، الغاز، وحي الشرق.

وتؤكد محافظة بورسعيد على أنه تم السيطرة على الحريق من خلال 3 سيارات إطفاء، كما تم فصل التيار الكهربائي عن بعض الكافتريات لحين إتمام التأمين والعزل وتوصيل التيار مرة آخرى،