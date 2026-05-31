على طريقة السندريلا سعاد حسني.. هدى الإتربي تستحضر سحر الزمن الجميل بإطلالة أيقونية في قلب باريس

ظهرت النجمة هدى الأتربي بإطلالة أنيقة حملت مزيجا من الرقي الكلاسيكي واللمسات العصرية، لتستحضر في أذهان كثيرين سحر السندريلا سعاد حسني التي ارتبط اسمها دائما بالأناقة الناعمة والحضور الآسر، إذ بدت هدى وكأنها خارجة من أحد أفلام الزمن الجميل.



وتألقت هدى بفستان أبيض منقوش بنقاط سوداء بتصميم كلاسيكي راق، نسقته مع قبعة واسعة وحذاء أسود أنيق، في إطلالة أعادت إلى الأذهان ملامح الأناقة الهادئة التي اشتهرت بها سعاد حسني، خاصة مع الأجواء الباريسية الساحرة وخلفية برج إيفل التي أضفت على الصورة لمسة من الرومانسية والجمال.

ويؤكد هذا الظهور قدرة هدى الأتربي على اختيار إطلالات تعكس شخصيتها الفنية، حيث تحرص دائما على الظهور بأزياء تجمع بين الشياكة والرقي دون مبالغة، وهو ما جعلها واحدة من أكثر النجمات الشابات لفتا للأنظار في المناسبات العامة وجلسات التصوير.

وتتميز هدى الأتربي بأسلوب خاص في عالم الموضة يعتمد على الأناقة الراقية والبساطة المدروسة، إذ تميل إلى الإطلالات التي تبرز جمالها الطبيعي وتحافظ في الوقت نفسه على طابع أنثوي راق، الأمر الذي أكسبها حضورًا مميزًا لدى الجمهور ومتابعي الموضة.

وتواصل هدى الأتربي مع كل ظهور جديد، تأكيد صورتها كواحدة من النجمات الشابات اللاتي يمتلكن ذوقا رفيعا في اختيار الأزياء، لتؤكد أن الأناقة الحقيقية لا تعتمد على المبالغة، بل على التناغم بين البساطة والفخامة والثقة في الحضور.



وكانت هدى الأتربي قد حققت نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مشاركتها في مسلسل «مناعة» إلى جانب النجمة هند صبري، حيث قدمت أداء حظي بإشادة واسعة من الجمهور والنقاد، كما سجلت حضورا مميزا في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» أمام النجم ياسر جلال، مؤكدة قدرتها على التنوع في اختياراتها الفنية وتقديم شخصيات مختلفة تترك بصمة لدى المشاهدين.

وتعد هدى الأتربي واحدة من أبرز نجمات جيلها والوجوه الصاعدة بقوة في عالم الدراما المصرية، حيث نجحت خلال السنوات الأخيرة في فرض مكانتها على الساحة الفنية بفضل موهبتها وحضورها اللافت واختياراتها المدروسة، ما جعلها من الأسماء التي تحظى باهتمام متزايد من الجمهور وصناع الأعمال الفنية.