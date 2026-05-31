رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم .. يبحث عنه أولياء الأمور على مختلف محركات البحث على الانترنت ، بعد أن تقرر تفعيله رسميا ابتداءا من غد الإثنين .

يمكن لأولياء الأمور ترقب تفعيل رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتاح تقديم الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية من خلال الفترة من ١ يونيو حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ( emis.gov.eg ).

وفور تسجيل ولي الأمر لطلب التقدم على رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ، تتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة

نتيجة القبول المبدئي على رابط تقديم الصف الأول الابتدائي

ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي على رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ، وعقب إعلان النتيجة، يمكن التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب، ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة للقبول النهائي، بعد مراجعة الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

و في حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه على رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ، يمكن للمدرسة مساعدته، بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات تسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيًا، من خلال التطبيق الإلكتروني المُعد للمدارس (التقدم للصف الأول الابتدائي فقط)، بعد الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي.

تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم .. شرط السن

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شرط السن الخاص بـ تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم

حيث قالت وزارة التربية والتعليم : أنه يشترط في تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم أن يكون الحد الأدنى لسن التقدم لا يقل عن ٦ سنوات، ولا يزيد عن ٩ سنوات، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم (١٥٤) لسنة ١٩٨٩ بشأن الالتحاق بمدارس الوزارة، أما بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال، فيعد الحد الأدنى لسن التقدم هو ٤ سنوات.

تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم .. تنسيق القبول

وفي هذا السياق، أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن تنسيق القبول يتم من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة وفقًا للكثافات والظروف المتاحة بكل مديرية تعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه فيما يخص الطلاب الوافدين، فعلى ولي الأمر تقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات، ثم يتم إخطار المدارس بالطلاب المقبولين، ويتعين على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا، عقب تحديث قاعدة بيانات المدارس للعام الدراسي الجديد.