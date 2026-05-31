الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خلال إجازة عيد الأضحى.. حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود الأحياء والمراكز والمدن في تنفيذ حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض الانضباط والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف.

وأكد المحافظ ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أية مخالفات يتم رصدها، وعدم التهاون مع محاولات البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والدوريات على مدار اليوم لرصد أية مخالفات وإزالتها في مهدها.
وفي هذا الإطار، نجحت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبو النمرس في إزالة أعمدة دور أرضي على مساحة تقدر بنحو 150 مترًا بقرية ميت شماس التابعة للوحدة المحلية بالمنوات، كما جرى إزالة سملات خرسانية على مساحة 120 مترًا بقرية ترسا التابعة للوحدة المحلية بمنيل شيحة.
كما تمكنت الأجهزة التنفيذية من التصدي لحالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية المنوات، شملت الأولى إقامة سملات وأعمدة على مساحة 120 مترًا، والثانية سملات خرسانية على مساحة 90 مترًا، وتمت إزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مدينة الحوامدية، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة سور من الصاج في المهد على مساحة 100 متر بمنطقة رشاح أبو سالم بقرية أم خنان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منشأة القناطر من إحباط أعمال بناء مخالفة بقرية أبو غالب، حيث جرى إزالة سور مخالف مشيد بالبلوك والأسمنت على مساحات مختلفة حتى سطح الأرض، إلى جانب فك شدة خشبية لسقف الدور الثاني بعد الأرضي بقرية كفر حجازي قبل استكمال الأعمال المخالفة.
ونفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة العياط 10 حالات إزالة فورية لتعديات ومخالفات بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، شملت منشآت وأسوارًا وحوائط مخالفة بعدد من القرى التابعة للمركز، بمساحات متنوعة بلغت 250 مترًا مربعًا في بعض الحالات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفي حي جنوب الجيزة، تم إيقاف أعمال تعديلات مخالفة بأحد المحال الكائنة بشارع 6 أكتوبر المتفرع من شارع ربيع الجيزي، والتحفظ على المعدات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشدد محافظ الجيزة على استمرار حملات الرصد والمتابعة الميدانية بكافة قطاعات المحافظة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تتعامل بمنتهى الحزم مع أية محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حفاظًا على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية وتحقيق الانضباط العمراني.

