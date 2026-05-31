الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

عقب هبوط قوي.. أسعار سبائك الذهب وسبيكة 10 جرامات اليوم

آية الجارحي

أسعار الذهب تعرضت لضغوط خلال مايو 2026، حيث تراجعت الأوقية من مستوى 4630 دولارًا إلى نحو 4540 دولارًا.

انخفض سعر جرام الذهب في مصر 185 جنيهًا خلال الشهر الجاري، افتتح سعر الذهب عيار 21 تعاملات شهر مايو  6950 جنيهًا، ووصل الان في نهاية الشهر 6765 جنيهًا.

وذلك متأثرا بتراجع الأوقية في البورصة العالمية واستمرار الضغوط الناتجة عن توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم الاحد 31-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7731 جنيهات للشراء 


 أسعار سبائك الذهب 

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

سعر سبيكة الذهب 1 جرام سجلت  7805 جنيهات بعد إضافة الدمغة والمصنعية 

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 19520 جنيه

سعر سبيكة الذهب 5 جرام 

سعر سبيكة الذهب 5 جرام وصل إلى 39050 جنيها

سعر سبيكة الذهب 10 جرام 

 

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجلت 78050 جنيها

سعر سبيكة الذهب 20 جرام 

سعر سبيكة الذهب 20 جرام 156100جنيها.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4540 دولارات للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5820  جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6765 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 54.120 جنيه.

طريقة عمل شاورما الجمبري

