قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نسب الوفيات تصل لـ 50%.. معلومات خطيرة بشأن فيروس إيبولا
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع جامعات أجنبية
أثناء جولته.. محافظ القاهرة يرصد حريقًا في عقار بالدرب الأحمر ويبلغ الحماية المدنية
راتب الفئة الأولى.. أحمد حسن يكشف تفاصيل عقد مصطفى شوبير مع الأهلي
129 جامعة في الخدمة.. الرئيس السيسي يراجع خطة تطوير منظومة التعليم العالي
مصر تقترب من رقم قياسي جديد.. موسم القمح يحقق طفرة غير مسبوقة في التوريد
وزير الدفاع الأمريكي يشيد بدور باكستان في خفض التصعيد وتعزيز الدبلوماسية الإقليمية
الرئيس السيسي يتابع رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي
المالية: 30% زيادة فى موازنة الصحة و20% للتعليم.. نواب: الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.. والاستثمار في الانسان أولية وطنية
موعد التدريب الأول لمنتخب مصر في أمريكا
تخفيض 50 % لاشتراكات مشروع المونوريل
ضبط المتهمين بالتعدي على عامل ووالدته بـ عصا خشبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المالية: 30% زيادة فى موازنة الصحة و20% للتعليم.. نواب: الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.. والاستثمار في الانسان أولية وطنية

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف
  • وزير المالية: نتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيرًا فى مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
  • برلمانية: زيادة مخصصات قطاعي الصحة التعليم يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان المصري
  • برلماني: الاستثمار في الصحة والتعليم ركيزة أساسية لبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات  

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ ستشهد زيادة ٣٠٪؜ فى موازنة الصحة و٢٠٪ للتعليم مقابل زيادة المصروفات بنحو ١٣,٥٪، موضحًا أننا نعمل ونتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيرًا فى مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


في هذا الصدد، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن إعلان وزارة المالية زيادة مخصصات قطاعي الصحة التعليم في موازنة العام المالي المقبل، يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.


وأوضحت " سعيد " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد"  أن زيادة الإنفاق على الصحة ستسهم في تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية، فضلا عن دعم جهود تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية في مختلف المحافظات.

كما أكدت أن رفع مخصصات التعليم يمثل خطوة مهمة نحو تطوير العملية التعليمية وتحسين البنية التحتية للمدارس، وتقليل الكثافات الطلابية، ودعم خطط التحول الرقمي والارتقاء بمستوى المعلمين، بما يواكب متطلبات سوق العمل الحديثة.


في سياق متصل، ثمن النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب،  إعلان وزارة المالية زيادة مخصصات قطاعي الصحة التعليم في موازنة العام المالي المقبل، مؤكدا أن هذه الزيادات تؤكد حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأشار " المندوه " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد"  إلى  أن الاستثمار في الصحة والتعليم يعد من أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيه موارد إضافية لهذين القطاعين الحيويين يمثل استثمارًا مباشرًا في المواطن، ويعزز من جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية.

المالية الموازنة الصحة التعليم الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

الإعلامي احمد خليل

«بجامل طوب الأرض».. أحمد خليل يُثير الجدل بعد شكوى أشرف زكي

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

دواجن بيضاء

عودة العمل بالمزارع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

محمد علي خير وتركي ال الشيخ

كيف رد تركي آل الشيخ على وصف «محمد علي خير» له بـ«الصياد»؟

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

إسلام ذكي

بعد استغاثة نادر نور | إسلام زكي يكشف معاناته ويفتح النار على نجوم الغناء .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

الكولومبيون يدلون بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

الكولومبيون يدلون بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

الرئيس القبرصي يزور كازاخستان الأربعاء المقبل ويفتتح سفارة بلاده في أستانا

الرئيس القبرصي يزور كازاخستان الأربعاء المقبل ويفتتح سفارة بلاده في أستانا

أعضاء هيئة رئاسة البرلمان الإيراني الجدد يؤدون اليمين الدستورية

أعضاء هيئة رئاسة البرلمان الإيراني الجدد يؤدون اليمين الدستورية

بالصور

طريقة عمل شاورما الجمبري

طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟

الكبدة
الكبدة
الكبدة

بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda بـ 90 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه
بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه
بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه

فيديو

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 | التعليم للطلاب: الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد