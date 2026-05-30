المالية: 30% زيادة فى موازنة الصحة و20% للتعليم خلال العام المالي المقبل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ ستشهد زيادة ٣٠٪؜ فى موازنة الصحة و٢٠٪ للتعليم مقابل زيادة المصروفات بنحو ١٣,٥٪، موضحًا أننا نعمل ونتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيرًا فى مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٤٧,٥ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوى ٦٩٪، لافتًا إلى توفير مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا لتقديم خدمات جيدة لكل أفراد الأسرة.

أشار الوزير، إلى تخصيص ٩٠,٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي ٢٥٪ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.



قال الوزير، إنه تم تخصيص ٧,٨ مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، ونعمل على تطوير مخصصات الصيانة والطباعة.

أضاف أننا نستهدف توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية للصحة والتعليم فى كل المحافظات.