انحشر الطعام في حلقه.. إنقاذ مريض من انسداد حاد بالمريء بمستشفى بنها الجامعي

تمكن فريق جراحي متخصص في مستشفى بنها الجامعي، التابعة لمحافظة القليوبية، وبالتحديد خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، من إنقاذ حياة مريض كان قد وقع في حالة حرجة للغاية بعد أن وصل إلى قسم طوارئ المناظير بالمستشفى وهو يعاني من انسداد حاد وكامل في المريء، نتيجة انحشار كمية من الطعام في المجرى الهضمي العلوي.

وتُعد هذه الحالات من أكثر الحالات دقة وحساسية في الطوارئ الطبية، إذ تستدعي تدخلاً فوريًا وسريعًا من أجل تجنب حدوث مضاعفات تنفسية وهضمية خطيرة قد تهدد حياة المريض. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لإنقاذ المريض.



وأوضحت إدارة مستشفى بنها الجامعي، أن هذا التدخل الطبي الناجح تم تحت رعاية كريمة من الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وبإشراف مباشر من الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبمتابعة وإشراف علمي من الدكتورة هالة الفقي، رئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي، والدكتور حاتم سمير، رئيس قسم الطوارئ بالمستشفيات الجامعية.

وأضافت المستشفى أنه فور وصول الحالة الحرجة إلى قسم الطوارئ، بادر بالتعامل معها فريق طبي متخصص من قسم مناظير الكبد والجهاز الهضمي، حيث أظهر الفريق كفاءة عالية وسرعة في الأداء.

وقد تم إجراء منظار علاجي عاجل للمريض بهدف استخراج الانسداد الموجود في المريء وتأمين مجرى الطعام وعودته إلى وضعه الطبيعي بشكل آمن.