رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة بنها خلال احتفالات عيد الأضحي

اعلنت مستشفيات جامعة بنها رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية فى مختلف الأقسام العلاجية طوال أيام الاحتفال بعيد الأضحي المبارك.

ووجه "الجيزاوي" بضرورة حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم ، موضحا أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالمستشفى الجامعي لاستمرار تقديمها خدمة طبية متميزة لأهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

من جانبه، قال الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، إنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال الاحتفال بالعيد، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة خلال أيام العيد.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى أى بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال فترة عيد الأضحي المبارك لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.