قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس بعثة الحج الرسمية: نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات الله
المرشد الإيراني: أمريكا لن تتمتع بملاذ آمن في المنطقة بعد الآن
الذهب يتراجع عالميا مع تبدد آمال السلام بين واشنطن وطهران
الدولار يعود للارتفاع وسط مخاوف تعثر مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران
رئيس بعثة حج الجمعيات يتفقد مخيمات عرفات.. ويطمئن على توافر الخدمات
استعدادا لـ المونديال.. إجراء جديد لـ منتخب مصر قبل ودية روسيا
وصول مرموش ومحمد صلاح لخوض ودية روسيا في هذا الموعد!
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
أسر شهداء الشرطة من صعيد عرفات الطاهر: اهتمام الرئيس السيسي بنا يمثل دعما إنسانيا ومعنويا
ربنا يديم الأمن والاستقرار| وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
مصر تتقدم بخطى ثابتة نحو استئصال الدرن.. وعلاج مجاني للمصابين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المرشد الإيراني: أمريكا لن تتمتع بملاذ آمن في المنطقة بعد الآن

إيران
إيران
البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن المرشد الإيراني مجتبي خامنئي، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون لها ملاذ آمن في المنطقة بعد الآن.

ودعا المرشد الإيراني، الدول الإسلامية إلى تعزيز الصداقة والتعاون حتى نتمكن من التحرك باتجاه تحقيق التقدم للأمة

وفي وقت سابق أفاد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، بأن التفاوض مع إيران على صياغة اتفاق التسوية قد يستغرق بضعة أيام، وأشار إلى استمرار المباحثات بين الطرفين اليوم في قطر.

وقال روبيو في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "جرت بعض المحادثات في قطر اليوم وأعتقد أن هناك كثيرا من الأخذ والرد حول صياغات محددة في الوثيقة".

وأضاف أن "التفاوض على صياغة الاتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام".

وتعليقًا على الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، قال روبيو "يجب أن تبقى المضائق مفتوحة وستبقى مفتوحة بطريقة أو بأخرى".

من جانبه، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن جيش بلاده نفذ "ضربات دفاعية" في جنوب إيران استهدفت منصات صاروخية وقوارب، بحسب شبكة "فوكس نيوز".

وصرح المتحدث "ضرباتنا جنوبي إيران استهدفت منصات إطلاق صواريخ وقوارب كانت تحاول زرع ألغام".

وأضاف المتحدث "نواصل الدفاع عن قواتنا مع ممارسة ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار المستمر"، لافتا إلى أن "الضربات الدفاعية شنت لحماية القوات الأمريكية من تهديدات من جانب القوات الإيرانية".

كما أكد مسؤول أمريكي رفيع لـ"فوكس نيوز" أن القوات الأمريكية "قصفت كذلك موقعا لصواريخ سام سطح-جو في بندر عباس".

وقالت مصادر مطلعة لشبكة "فوكس نيوز" إن "الضربات الأمريكية في إيران دفاعية ولا تشير إلى انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار".

المرشد الإيراني إيران الخارجية الأمريكي الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

ادعيه يوم عرفة - دعاء يوم عرفة

ادعية يوم عرفة .. أفضل 300 دعاء للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

اتحاد الكرة

الكارت الذهبي يحسم مشاركته.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتذار الأهلي عن السوبر

ATM

لا تقلقوا | رسالة عاجلة من بنوك مصر بشأن أزمة السيولة بماكينات ATM

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

صيام يوم عرفة 2026

صيام يوم عرفة 2026 من فجر اليوم.. الإفتاء: احذره في هذه الحالة

زيزو

مش هرد على الحضري.. زيزو يكشف المستور في الأهلي

تهنئة عيد الاضحى 2026

تهنئة عيد الاضحى 2026 مكتوبة .. أجمل 400 معايدة ورسائل وتهاني للأصدقاء والأحبة

ترشيحاتنا

إيران

الجيش الإيراني: ردنا سيكون قاسيا إذا تعرضنا لهجمات جديدة

ضيوف الرحمن

ضيوف الرحمن يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

لبنان

إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال بدأ تعبئة جنوده لتكثيف عملياته في لبنان

بالصور

أسرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم لا يقاوم

سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم
سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم
سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟.. نصائح مهمة للحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟
كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟
كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

أنتونيلي يواصل التألق ويتوج بلقب جائزة كندا الكبرى

كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد