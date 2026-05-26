رئيس البعثة: جميع الحجاج يؤدون المناسك في مشعر عرفات.. وتوفير كافة وسائل الإعاشة داخل المخيمات

أكد أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن جميع حجاج الجمعيات الأهلية يؤدون المناسك في مشعر عرفات، ويتمتعون بحالة صحية جيدة.

وأضاف رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن جميع المخيمات مجهزة بالكامل وتتوفر بها كافة وسائل الإعاشة من وجبات غذائية، ومشروبات باردة، وعصائر، ومثلجات، بما يضمن راحة الحجاج خلال هذا اليوم العظيم.

وأشار عبد الموجود إلى أن المشرفين وأعضاء البعثة متواجدون بشكل دائم داخل المخيمات ويرافقون الحجاج لتقديم أوجه الدعم اللازم ومتابعة احتياجات الحجاج أولاً بأول، مشددا على أن خطة نفرة الحجاج من مشعر عرفات إلى المزدلفة جاهزة، وسيتم تنفيذها وفق توقيتات محددة بما يضمن انسيابية انتقال الحجاج واستكمال المناسك.