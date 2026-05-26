أول تعليق من ويجز على إلغاء حفله فى بغداد

نشر مطرب الراب ويجز تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، معبرا عن حزنه بعد إلغاء حفله فى بغداد.

وقال ويجز فى أول تعليق له: «الحمد لله أولا وأبدا لظروف خارجة عن إرادة الجميع تم إلغاء حفل بغداد، ببلغكم مع الأسف تحياتى للجمهور العراقى الحبيب وأعدكم بزيارة وحفل لأهلى ولبلدى الثانى فى المستقبل القريب إن شاء الله».

وأضاف: «فى الآخر أحب أشكر المنظمين اللى كانوا شغالين على نار عشان يخرج الحفل بالمستوى المطلوب كان الله فى عونهم إرادة الله فوق كل شيء».

إلغاء حفل ويجز

أعلنت الجهة المنظمة لحفل مطرب الراب ويجز في بغداد إلغاء الحفل رسميًا، بسبب تحديات تنظيمية ولوجستية حالت دون خروجه بالصورة المخطط لها، رغم الاستعدادات المكثفة التي سبقت الحدث خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الجهة المنظمة، في بيان رسمي، أن القرار جاء عقب مراجعة شاملة لجميع التحضيرات، بعدما تبيّن عدم اكتمال بعض المتطلبات الأساسية في الوقت المناسب، ما جعل إقامة الحفل بالمستوى المنتظر أمرًا صعبًا.

وأضاف البيان أن فريق العمل بذل جهودًا كبيرة لإنهاء التجهيزات، إلا أن الحاجة إلى ترتيبات إضافية تعذر استكمالها قبل موعد الحفل دفعت إلى اتخاذ قرار الإلغاء النهائي بدلًا من التأجيل، مع توجيه اعتذار للجمهور العراقي عن عدم إقامة الحفل.