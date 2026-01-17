قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026
20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم
أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا
من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟
امتحانات الشهادة الإعدادية | تأخر وصول الأسئلة للجنة بالعمرانية ومطالب بتعويض الوقت
فن وثقافة

من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟

نور العزاوي زوجة ويجز
نور العزاوي زوجة ويجز
أحمد إبراهيم

تتصدر نور العزاوي زوجة المطرب ويجز ، تريند جوجل بعد الإعلان عن زواجهما منذ أيام قليلة ، وهو ما خلق حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفني. 

وازداد البحث على زوجة ويجز عراقية الأصل نور العزاوي ، حيث كشف البعض عن تفاصيل ومعلومات خاصة بها. 

من هي نور العزاوي ؟ 

فور إعلان ويجز عن الزواج من نور العزاوي بدأ البحث عن هوية العروس، حيث ولدت نور العزاوي في بغداد بالعراق، ونشأت في دولة الإمارات بإمارة الشارقة، حيث عملت على تنمية موهبتها وهي مصورة فوتوغرافية ومنسقة أزياء، وتعد الإستايلست التي تعاون معها ويجز في العديد من إطلالاته وأعماله. 

وتتواجد نور العزاوي باسم Babylon على إنستجرام حيث يتابعها أكثر من 32 ألف متابع، واختيرت ضمن قائمة IOO Dazed لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع مجلة شهيرة.

وتتأثر نور بالثقافة الكردية والعراقية فى عملها. 

نور العزاوي تعاونت مع عدد كبير من النجوم وكانت بدايتها مع ويجز ، حيث تعاونت معه على مدار 3 سنوات، كما تعاونت مع نجوم مثل هند صبري والرابر مروان بابلو فى ظهورهم بإطلالات مختلفة وجلسات تصوير ملهمة. 

عروس ويجز 

كشف مطرب الراب ويجز ، عن الصورة الأولى لزوجته، وذلك بعد إعلان ارتباطه رسميا خلال الساعات الماضية.

شارك ويجز صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق عليها: "اتجوزت حب حياتي"، وانهالت عليه تعليقات التهنئة من قبل جمهوره ومتابعيه.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنان ويجز برفقة زوجته، تردد أنها أثناء قضاء شهر العسل.

وكان الفنان ويجز، أعلن عن زواجه، بصورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر ويجز، ببصمة عقد القران، دون الكشف عن وجه زوجته، وعلق على الصورة كاتبا: الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.

نور العزاوي نور العزاوي زوجة المطرب ويجز زوجة المطرب ويجز أعمال نور العزاوي ويجز

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي وزير الصحة الكويتي

الكويت تستضيف المؤتمر العربي لنقل الدم.. أهم الموضوعات المطروحة

غارات الاحتلال بغزة

إطلاق نار في رفح الفلسطينية.. وإسرائيل تشن غارات على غزة

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

حلول مستدامة.. السودان يرحب بمبادرة ترامب للوساطة في أزمة مياه النيل

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

