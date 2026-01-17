من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟

تتصدر نور العزاوي زوجة المطرب ويجز ، تريند جوجل بعد الإعلان عن زواجهما منذ أيام قليلة ، وهو ما خلق حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفني.

وازداد البحث على زوجة ويجز عراقية الأصل نور العزاوي ، حيث كشف البعض عن تفاصيل ومعلومات خاصة بها.

من هي نور العزاوي ؟

فور إعلان ويجز عن الزواج من نور العزاوي بدأ البحث عن هوية العروس، حيث ولدت نور العزاوي في بغداد بالعراق، ونشأت في دولة الإمارات بإمارة الشارقة، حيث عملت على تنمية موهبتها وهي مصورة فوتوغرافية ومنسقة أزياء، وتعد الإستايلست التي تعاون معها ويجز في العديد من إطلالاته وأعماله.

وتتواجد نور العزاوي باسم Babylon على إنستجرام حيث يتابعها أكثر من 32 ألف متابع، واختيرت ضمن قائمة IOO Dazed لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع مجلة شهيرة.

وتتأثر نور بالثقافة الكردية والعراقية فى عملها.

نور العزاوي تعاونت مع عدد كبير من النجوم وكانت بدايتها مع ويجز ، حيث تعاونت معه على مدار 3 سنوات، كما تعاونت مع نجوم مثل هند صبري والرابر مروان بابلو فى ظهورهم بإطلالات مختلفة وجلسات تصوير ملهمة.

عروس ويجز

كشف مطرب الراب ويجز ، عن الصورة الأولى لزوجته، وذلك بعد إعلان ارتباطه رسميا خلال الساعات الماضية.

شارك ويجز صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق عليها: "اتجوزت حب حياتي"، وانهالت عليه تعليقات التهنئة من قبل جمهوره ومتابعيه.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنان ويجز برفقة زوجته، تردد أنها أثناء قضاء شهر العسل.

وكان الفنان ويجز، أعلن عن زواجه، بصورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر ويجز، ببصمة عقد القران، دون الكشف عن وجه زوجته، وعلق على الصورة كاتبا: الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.