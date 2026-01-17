محمد إمام : في طريقي لـ أقوى حفلات الوطن العربي

شارك الفنان محمد إمام، صورا جديدة في أحدث ظهور على متن طائرة، معلنا لجمهوره حضور الحفل الأقوى بالوطن العربي.

وكتب محمد إمام عبر حسابه على فيسبوك: "في طريقي إن شاء الله لحضور حفل من أهم وأقوى الحفلات في الوطن العربي".

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وكشفت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بالمشاركة مع النجم محمد إمام في مسلسل "الكينج".

وقالت حنان مطاوع خلال لقائها ببرنامج “عرب وود”: "سعيدة بالتعاون مع محمد إمام في مسلسل الكينج، وهتشوفوا عمل مختلف".

