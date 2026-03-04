أحمد العوضي: لا أشغل نفسي بالمنافسة فى رمضان.. خاص

كشف الفنان أحمد العوضي عن رأيه فى فكرة المنافسة بينه والنجوم المشاركين فى دراما رمضان هذا العام، مؤكدا أن هذا الأمر لا يشغله.

وقال أحمد العوضي، فى تصريح خاص لـصدى البلد": “لا أشغل نفسي بالمنافسة بقدر انشغالي بتقديم عمل يرضي الجمهور، كل فنان يجتهد بطريقته، وهذا في النهاية يصب في صالح الدراما المصرية، والحكم الحقيقي دائما للجمهور”.

مسلسل علي كلاي

تدور أحداث مسلسل «على كلاي» فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد الفنان أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكمًا سابقًا يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب توليه إدارة دار أيتام.

وتتشابك حياة «علي» مع العديد من الصراعات والمشكلات مع منافسيه وأعدائه، التى لا تقتصر على العمل والتجارة فقط، بل تمتد إلى صراعات عاطفية فى أجواء رومانسية، تضيف بعدًا إنسانيًا للأحداث.

مسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، يارا السكرى ، صفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، بسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.