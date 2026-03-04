قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إزالة الإعلانات العشوائية من شوارع بيلا بكفر الشيخ | صور

محمود زيدان

شهدت مدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات العشوائية وغير المرخصة من الشوارع والميادين، وذلك تحت إشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة إعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري.

وانطلقت الحملة بالتنسيق بين قسم الإعلانات والإنارة العامة، حيث جرى رفع وإزالة كافة الإعلانات المخالفة المقامة دون ترخيص، والتي تسببت في تشويه الشكل العام وإعاقة الحركة ببعض المناطق الحيوية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون استثناء.

وأكدت الدكتورة آمال بركات أن الدولة لن تسمح بعودة مظاهر العشوائية، مشددة على أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومفاجئ بنطاق المدينة وقرى المركز، لضبط الشارع وتحقيق الانضباط الكامل. كما تم توجيه إنذارات رسمية لأصحاب المحال التجارية بسرعة التوجه إلى إدارة الإعلانات لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، تجنبًا للمساءلة.

وأضافت رئيس مدينة بيلا، أن الأجهزة التنفيذية تواصل بالتوازي حملات النظافة ورفع المخلفات والأتربة، وصيانة الإنارة العامة، وإزالة الإشغالات، وقص وتهذيب الأشجار، في إطار خطة متكاملة للارتقاء بجودة الخدمات وتحسين مستوى البيئة البصرية، بما يعكس صورة حضارية تليق بالمواطنين.

وأكدت رئيس مدينة بيلا، أن هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة لإعادة الانضباط إلى الشارع، وفرض هيبة القانون، وترسيخ مبدأ عدم التهاون مع أي مخالفة تمس المظهر العام أو تعطل مصالح المواطنين.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ بيلا

