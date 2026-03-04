قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع أعلاف الأسماك بالمنطقة الصناعية بمطوبس| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مصنعًا لأعلاف الأسماك بالمنطقة الصناعية بمطوبس، المقام على مساحة 11000م2، ويضم خط إنتاج بطاقة 10 طن/ساعة، بإجمالي طاقة إنتاجية تتراوح من 180 إلى 200 طن يوميًا.

 وشملت الجولة تفقد خط إنتاج علف مكبس (Pellet) 15 بوصة طن/ساعة، الذي يستهدف إنتاج أعلاف الأسماك الطافي والغاطس بنسب بروتين مختلفة «18% و25% و30% و38% و40% و45%»، كما يستهدف إنتاج أعلاف التصدير للأسماك وأعلاف الجمبري وغيرها من الأسماك البحرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت معاون المحافظ للمشروعات، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور محمد شاكر، مدير إدارة الاستثمار، والدكتور خالد الجبالي، مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس أحمد الصفطي، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.  

واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى شرح تفصيلي من مدير المصنع حول طبيعة العمل ومراحل التصنيع والإنتاج، والتي تبدأ باستلام الخامات وفحصها داخل معمل الجودة، مرورًا بمرحلة التنسيب والطحن، ثم الطبخ على درجة حرارة 140°، وصولًا إلى مرحلتي التجفيف والتعبئة، بما يضمن إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية وتلبي احتياجات السوق المحلي والتصديري. 

وقال محافظ كفرالشيخ إن صناعة أعلاف الأسماك تمثل عنصرًا محوريًا في دعم قطاع الثروة السمكية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن كفرالشيخ تعد من المحافظات الرائدة في إنتاج الأسماك، ما يتطلب توفير مدخلات إنتاج عالية الجودة تدعم المزارع السمكية وتزيد من كفاءتها الإنتاجية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية داخل المصنع، وضرورة التوسع في خطوط الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد، مع توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيراً إلى حرص الدولة على دعم الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، والتنوع في الصناعة وربط التعليم الفني بالمصانع من خلال العمالة الماهرة المدربة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ بلطيم

المزيد

