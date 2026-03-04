إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري

أعلنت رابطة الأندية عقوبات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري .

مباراة الإسماعيلي والجونة:

إيقاف أحمد محمد سيد عباس، مدرب فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

مباراة طلائع الجيش وحرس الحدود:

إيقاف محمد فتح الله جمعة عبد القادر ، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف فوزي محمد أحمد السيد ، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الأهلي وزد أف سي :

إيقاف، ماتا ماجاسا لاعب فريق زد أف سي ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف، محمد أحمد عبد العزيز يوسف ،لاعب فريق زد إف سي ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف، علي لطفي إبراهيم مصطفى ، لاعب فريق زد أف سي ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف، أحمد فتحي محمد عبد الرحيم ،لاعب فريق زد أف سي ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق زد أف سي قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات في نفس المباراة.

مباراة وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا :

إيقاف محمد عبد الكريم إسماعيل ، مدرب عام فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة إنبي والمصري :

إيقاف علي محمود علي لاعب فريق إنبي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد فتحي عبد المنعم أحمد، مدرب فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للأعتراض.

إيقاف محمد سيد محمد مخلوف، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف كريم هشام محمد محمد العرقي، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

إيقاف قيس بن عمار الغطاس مدرب فريق المصري مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة بيراميدز والزمالك:

إيقاف أحمد عاطف السيد محمد، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد طاهر النجار ، إداري فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إنذار المدير الفني لفريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب تغيبه عن المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

إيقاف محمد صبحي محمد دعدور ، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق الزمالك قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق قبل بدأ المباراة.

مباراة مودرن سبورت وبتروجت :

إيقاف مصطفى محمد بدري أحمد، لاعب فريق بتروجيت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة البنك الأهلي وسموحة :

إيقاف أحمد مدبولي علي عبد الرحمن لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف سمير فكري محمد لاعب فريق سموحة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف هشام محمد شعبان حافظ لاعب فريق سموحة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الاتحاد وغزل المحلة :

توجيه لفت نظر لفريق الاتحاد وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب رمي أشياء صلبة داخل الملعب على حكم الراية أو أي من مسؤولي المباراة.

إيقاف محمود مجدي عبد الحميد المغازي لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

منع علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو القيام بحركات غير مهذبة.

منع محمود صبحي محمود سالم مدرب فريق غزل المحلة من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب محاولة الأعتداء على الحكم.

منع جماهير نادي عزل المحلة الحاضرون في المباراة من حضور مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 150 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة.