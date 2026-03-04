هيئة البث الإسرائيلية: «حزب الله» أطلق صاروخا عنقوديا لأول مرة وتسبب بدمار قرب الحدود

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن حزب الله استخدم ولأول مرة، صاروخا عنقوديا في هجماته على الجيش الإسرائيلي، في ظل التصعيد الحالي بين الطرفين.





وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الله أطلق صاروخا عنقوديا لأول مرة وتسبب بأضرار مادية ودمارا في المطلة قرب الحدود.

وطالبت السلطات الإسرائيلية سكان بلدة المطلة، بالبقاء داخل منازلهم، فيما أوضح مقطع فيديو نشره الإعلام العبري، آثار الهجوم على المستوطنة.

وكان حزب الله قد أصدر في وقت سابق من اليوم، بيانا قال فيه إنه "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:20 من فجر اليوم الأربعاء 04 مارس 2026، تجمعا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المطلة، بصلية صاروخية".

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة عمليات نفذها "حزب الله" ضد إسرائيل، بعد تصاعد التطورات مؤخرا بين الطرفين، وعودة الاشتباكات بينهما.