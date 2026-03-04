زكاة الفطر.. هل يجوز إعطاؤها لشقيقي المديون

قالت دار الإفتاء بمشروعية توجيه زكاة الفطر للأخ الشقيق في حال كونه معوزًا، مؤكدة أن هذا الفعل يجمع بين ثواب أداء الفريضة وأجر صلة الرحم.

وفي هذا الصدد، بيّن الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى الشفوية بالدار، أن إخراج الزكاة للأقارب الذين يعانون من الحاجة أمر جائز شرعًا، مع استثناء الوالدين من ذلك؛ نظرًا لأن الأبناء ملزمون شرعًا بالإنفاق عليهم. وشدد على أن دعم الأخ المحتاج من أموال زكاة الفطر يعد ضربًا من ضروب الإحسان والصلة.

وعلى صعيد الآراء الفقهية، ذهب فريق من العلماء إلى أن الأخ الذي يكفيه إنفاق والده عليه ولا يحتاج لزيادة، لا يحق له أخذ زكاة الفطر.

أما في حالة عدم كفاية النفقة التي يحصل عليها لسد حاجاته، فإنه يصبح حينئذٍ مصرفًا شرعيًا يجوز إعطاؤه من الزكاة.

وتُعد زكاة الفطر فريضة يخرجها المسلمون قبيل صلاة العيد، وتستهدف تنقية الصائم مما قد يشوب صومه من لغو أو رفث، فضلًا عن دورها في كفاية الفقراء والمحتاجين وذوي العوز وإغنائهم عن ذل السؤال في يوم العيد.



على من تجب زكاة الفطر

تجب الزكاة على الشخص "الموسر"، وهو من يملك ما يزيد عن قوته وقوت من يعول ليلة العيد ويومه.

أما من لا يملك هذا الفضل فهو "معسر" ولا تجب عليه.

ويُشترط في الوجوب أن يكون المقدار المخرج زائدًا عن:

الديون: حتى وإن كانت مؤجلة السداد.

الملبس: الثياب اللائقة به وبمن يعولهم.

المسكن: السكن الملائم له ولأسرته، سواء كان مملوكًا أو مستأجرًا (شرط دفع الأجرة لا تراكمها كدين).

الخادم: في حال وجود احتياج فعلي له أو لمن يعولهم.

من تشملهم التبعية في إخراج الزكاة

كل من وجبت عليه زكاة نفسه، لزمته كذلك عمن تجب عليه نفقتهم، وهم:

الزوجة: طالما كانت مستحقة للنفقة، ويشمل ذلك المطلقة رجعيًا، وكذا المطلقة بائنًا في حالة حملها.

الأبناء: الابن المعسر الذي لا يمتلك القدرة على العمل والكسب.

الأصول: الأب والأم المعسران، حتى وإن كانا قادرين على الكسب؛ وذلك صونًا لكرامتهما من مشقة العمل.

ووفقًا لما حددته دار الإفتاء المصرية لهذا العام، فإن القيمة الدنيا لزكاة الفطر هي 35 جنيهًا عن كل فرد، مع فتح الباب لمن أراد التطوع بزيادة هذا المبلغ كنوع من الإحسان.



