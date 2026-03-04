الخارجية البريطانية تستدعي السفير الإيراني بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الأربعاء، عن استدعائها للسفير الإيراني لدى لندن، سيد علي موسوي، على خلفية ما وصفته بدور إيران في الأحداث الأخيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فقد قام وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، باستدعاء السفير إلى مقر وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، في خطوة اعتبرتها لندن "رداً على تصعيد إيراني يهدد استقرار المنطقة".

وأضافت الخارجية البريطانية أن "النظام الإيراني يسعى لتوسيع نطاق الصراع من خلال استهداف دول لم تبادر إليه"، محذرة من أن هذا التصعيد يشكل "تهديداً مباشراً لأمن المنطقة وللمئات الآلاف من المواطنين البريطانيين المقيمين هناك".

وأكد البيان، أن إيران يجب أن تحاسب على أفعالها"، مشدداً على أن "حماية الأمن القومي وسلامة المواطنين البريطانيين تبقى على رأس أولويات الحكومة".