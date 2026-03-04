مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية

كشف المخرج محمد سامى، عن سعادته بتصدر مسلسل «الست موناليزا»، بطولة زوجته النجمة مى عمر، قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر وعدد كشف المخرج محمد سامى، عن سعادته بتصدر مسلسل «الست موناليزا»، بطولة زوجته النجمة مى عمر، قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر وعدد من الدول العربية، منذ بدء عرضه على منصة «شاهد».



وكتب محمد سامي عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"النهاردة نزلت الحلقة ال١٥ و مسلسل الست موناليزا للنجمة مى عمر متصدر و بفارق ، لله الحمد من يوم ١ رمضان حتى نهاية العرض و المسلسل رقم ١ على منصة شاهد فى مصر و جميع دول العالم و بفارق كبير جدا ، البوست ده مهم جدا للتوثيق ، لأن خلاص المسلسل خلص عرضه و يا رب يوفق كل الزملاء اللى عملوا مجهود عشان الجمهور العظيم ، هنشوف مين هيتصدر المشاهدات الأيام الجاية و هيحتل المرتبة الأولى بعد إنتهاء عرض الست موناليزا ، بس نفضل فاكرين إن أثناء عرض المسلسل لم يزحزحه أى عمل آخر من مكانه و لم يعطى الفرصة لأى عمل آخر للتصدر إلا بعد إنتهاء عرضه ، وعايز شفافية و أخلاق فى المنافسة

واضاف سامي ؛"و عايز المسلسل اللى هيتصدر لما يكتب إحنا رقم ١ ، يقول فى نفس البوست (بعد إنتهاء عرض الست موناليزا ) ده فى حالة إنه يكون مسلسل ٣٠ حلقة من اللى بيتعرض و لكن لو مسلسل ١٥ لسه هينزل يكتب براحته و مش لازم يقول بعد ما الست موناليزا خلص عرض ، رمضان كريم عليكم و مبروك نجمة رمضان الأولى مى عمر". الدول العربية، منذ بدء عرضه على منصة «شاهد».



احتفلت الفنانة مي عمر بتصدّر مسلسل الست موناليزا قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة، مؤكدة أن العمل حافظ على المركز الأول منذ بداية عرضه في الأول من رمضان وحتى انتهاء حلقاته.

وكتبت مي عمر عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “النهاردة نزلت الحلقة الـ 1 ومسلسل الست موناليزا للنجمة مى عمر متصدر و بفارق، لله الحمد من يوم 1 رمضان حتى نهاية العرض و المسلسل رقم 1 على منصة شاهد فى مصر وجميع دول العالم وبفارق كبير جدًا، البوست ده مهم جدًا للتوثيق، لأن خلاص المسلسل خلص عرضه ويا رب يوفق كل الزملاء اللى عملوا مجهود عشان الجمهور العظيم”.

وتابعت: “هنشوف مين هيتصدّر المشاهدات الأيام الجاية وهيحتل المرتبة الأولى بعد انتهاء عرض الست موناليزا، بس نفضل فاكرين إنه أثناء عرض المسلسل لم يزحزحه أى عمل آخر من مكانه و لم يعط الفرصة لأى عمل آخر للتصدّر إلا بعد انتهاء عرضه، وعايز شفافية وأخلاق فى المنافسة وعايز المسلسل اللى هيتصدر لما يكتب إحنا رقم 1، يقول فى نفس البوست (بعد انتهاء عرض الست موناليزا ) ده فى حالة إنه يكون مسلسل 30 حلقة من اللى بيتعرض و لكن لو مسلسل 15 لسه هينزل يكتب براحته و مش لازم يقول بعد ما الست موناليزا خلص عرض”.

واختتمت: “رمضان كريم عليكم و مبروك نجمة رمضان الأولى مى عمر”.