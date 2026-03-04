قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟.. مواعيد الليالي الوترية وكيف تغتنم ليلة القدر

متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026
عبد الرحمن محمد

متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟.. مع انتصاف شهر رمضان المبارك؛ بدأ كثير من المسلمين في السؤال عبر محركات البحث عن: موعد الليالي العشر من رمضان ؛ لما لها من فضل عظيم، وكونها السبيل الوحيد للعتق من النيران كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها تحتوي على ليلة القدر أعظم ليالي العام، وكذلك صلاة التهجد والاعتكاف، وبالتالي نجد زخماً من العبادات والطاعات؛ وهي فرصة كبيرة لاغتنامها وتحصيل أكبر قدر من الثواب، وتعد العشر الأواخر من رمضان هي الفرصة الأخيرة لمن قصر طوال شهر رمضان لكي يلحق بركب الفائزين.

متى العشر الأواخر من رمضان 2026؟

تشير الحسابات الفلكية والتقويم الهجري لعام 2026 إلى أن العشر الأواخر من رمضان 1447 هـ يُتوقع أن تبدأ مع غروب شمس يوم الإثنين 9 مارس 2026 الموافق 21 رمضان، وتستمر حتى نهاية الشهر المبارك. 

ويبدأ دخول العشر الأواخر فعلياً من مغرب يوم 20 رمضان، أي أن أولى لياليها هي ليلة 21 رمضان، لذلك يحرص المسلمون على بدء الاجتهاد في العبادة والطاعة مع أذان المغرب إيذاناً بدخول هذه الأيام المباركة.

فضل العشر الأواخر من رمضان 2026

تحظى العشر الأواخر من رمضان بفضل عظيم ومكانة خاصة بين أيام الشهر الكريم، إذ تتضمن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيها تتنزل الملائكة بالرحمات والبركات، وفي هذه الأيام تتضاعف الحسنات وتُرجى المغفرة والعتق من النار، لذلك يجتهد المسلمون في الطاعات ويتقربون إلى الله بمزيد من الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن.

أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان 2026

لاغتنام فضل هذه الأيام المباركة، يُنصح بالإكثار من:

• قيام الليل وصلاة التهجد.
• قراءة القرآن وختمه.
• الدعاء خاصة دعاء "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني".
• الصدقة وإخراج الزكاة.
• الاعتكاف في المسجد لمن استطاع.


مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

استناداً إلى الحسابات الفلكية التي تحدد بداية شهر رمضان يوم الخميس 19 فبراير 2026، فإن تحري ليلة القدر سيكون في الليالي الوترية من العشر الأواخر، وهي ليالٍ تحظى باهتمام واسع من المسلمين نظرًا لما ورد في السنة النبوية من فضلها العظيم. 

وتبدأ الليالي الوترية في رمضان 2026 من بعد مغرب كل يوم وفق التواريخ التالية:

• ليلة 21 رمضان توافق الثلاثاء 10 مارس 2026.
• ليلة 23 رمضان توافق الخميس 12 مارس 2026.
• ليلة 25 رمضان توافق السبت 14 مارس 2026.
• ليلة 27 رمضان توافق الاثنين 16 مارس 2026.
• ليلة 29 رمضان توافق الأربعاء 18 مارس 2026.

ويُستحب للمسلمين الاجتهاد في جميع هذه الليالي المباركة دون الجزم بليلة بعينها، التماساً لفضل ليلة القدر التي قال الله - تعالى- عنها إنها «خير من ألف شهر»، مما يجعل العشر الأواخر محطة إيمانية خاصة ينتظرها المسلمون كل عام.

متى تبدأ صلاة التهجد في العشر الأواخر؟

صلاة التهجد هي صلاة قيام الليل التي يؤديها المسلم بعد نوم قليل في أوقات الليل المتأخرة، وتكون أفضل في العشر الأواخر لما فيها من أوقات مباركة لطلب الرحمة والمغفرة وقضاء الحاجات.

الفعل العملي لصلاة التهجد في موسم رمضان يبدأ عموماً في آخر ثلث الليل، أي بعد أن ينام المصلي قليلاً عقب صلاة العشاء، ويقوم قبل أذان الفجر لأداء ركعات التهجد وطاعة الله. 

ويمكن حساب آخر ثلث الليل عبر تقسيم وقت من صلاة العشاء إلى أذان الفجر إلى ثلاثة أجزاء، ثم أداء الصلاة في الجزء الأخير منه.

وفي بعض برامج العبادة الرمضانية، مثل التي تنظمها المراكز الإسلامية في رمضان، يبدأ التهجد في الليالي العشر الأخيرة غالباً من حوالي 03:00 – 03:30 صباحاً ويمتد حتى قبل الفجر، وهي أوقات مناسبة لإحياء الليل وطلب ليلة القدر. 

وقد سمحت وزارة الأوقاف في رمضان 2026 بإقامة صلاة التهجد في عدد من المساجد الكبرى خلال العشر الأواخر، حرصاً على توفير أماكن مناسبة للمصلين وأداء التهجد مع تلاوات للقرآن والذكر الكريم.

رمضان 2026 العشر الأواخر متى العشر الأواخر صلاة التهجد الاعتكاف الليالي الوترية مواعيد الليالي الوترية موعد العشر الأواخر فضل العشر الأواخر من رمضان 2026 موعد الليالي الوترية متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان

