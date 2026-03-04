محافظ الدقهلية يشهد افتتاح الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بالصالة المغطاة باستاد المنصورة

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية افتتاح الدورة الرمضانية للمصالح الحكومية في خماسي كرة القدم، والتي تقام داخل ملعب الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي، في إطار دعم المحافظة للأنشطة الرياضية الهادفة وتعزيز الروح الإيجابية بين العاملين بمختلف الجهات.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور طارق دهب وكيل مديرية الشباب والرياضة، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة ، محمد رمضان مدير الرياضه بمديرية الشباب والرياضة، محمد فتحي معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد " محافظ الدقهلية " أن الدورة الرمضانية تمثل فرصة لتعزيز روح الفريق والتواصل بين العاملين بالمصالح الحكومية في أجواء تنافسية ، مشيرًا إلى أن الرياضة تسهم في نشر القيم الإيجابية والانضباط وروح التعاون.

وأشار الي أن المحافظة تدعم كل الفعاليات الرياضية التي تستهدف بناء الإنسان ورفع الوعي، مشددًا على استمرار دعم الأنشطة داخل مراكز الشباب والاستاد والمنشآت الرياضية، بما يخدم أبناء الدقهلية ويعزز مناخًا صحيًا ومجتمعيًا إيجابيًا خلال شهر رمضان المبارك.