مصرع طفل وإصابة آخرين إثر تصادم دراجة نارية بهم بالدقهلية

لقى طفل مصرعه وأصيب اثنين آخرين بقرية ليسا الجمالية بمحافظة الدقهلية اثر تصادم دراجة نارية بهم.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجه ناريه بعدة أشخاص، وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين

ولقى السيد محمد علي

12عاما مصرعه



واصيب كلا من احمد محمد احمد 15عاها وأصيب باشتباه نزيف بالمخ و كدمات بالجبهه وتورم بالعين وسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج و يوسف ابراهيم الزغدي 11عاما واصببىجروح قطعيه بالوجه وسحجات متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الجمالية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق