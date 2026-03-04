سالي عبد السلام تتحدث عن تفاصيل فراق جدتها: كنت معاها وهي بتحتضر

حلت الإعلامية سالي عبد السلام كضيفة خلال برنامج بين السطور تقديم الإعلامية يمني بدراوي، المذاع علي قناة ten ، من السبت إلى الأربعاء خلال شهر رمضان.

كشفت الإعلامية سالي عبد السلام عن العديد من التفاصيل المؤثرة في حياتها الشخصية، بداية من رحلة حملها الأول، مرورًا بعلاقتها بعائلتها، وحتى المواقف الصعبة التي مرت بها خلال السنوات الماضية.



وقالت سالي إنها تشعر بامتنان كبير لله بعد حملها الأول، مؤكدة أنها تتمنى أن تكون «أمًا صالحة»، خاصة في ظل القلق الذي تعيشه خلال فترة الحمل، موضحة أنها تتناول مثبتات بعد تعرضها لانفصال في المشيمة، ما جعلها تشعر بخوف شديد على الجنين.



وتطرقت سالي إلى بعض المواقف الصعبة التي عاشتها، حيث كشفت عن تعرض شقة شقيقها للغرق في أحد الأيام، مؤكدة أنها شعرت وقتها بالرعب الشديد " كنت هموت في اليوم ده".



كما تحدثت عن ذكريات مؤثرة مع جدتها الراحلة، حيث حبست دموعها على الهواء بعد مشاهدة صورتها، مؤكدة أن وفاة جدتها كانت نقطة تحول كبيرة في حياتها، قائلة إنها منذ ذلك الوقت لم تعد تترك أي فرض من فروض الصلاة، كما روت تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جدتها، مشيرة إلى أنها كانت تمسح فمها أثناء احتضارها.

وكشفت سالي عن تفاصيل غسل جدتها بعد وفاتها، مؤكدة أن تلك اللحظات كانت من أصعب ما مرت به في حياتها، لكنها شعرت خلالها بقرب كبير من الله.



وفي سياق آخر، تحدثت الإعلامية عن علاقتها ببعض أقاربها، مشيرة إلى أن «ابتلاءها جاء منهم»، مؤكدة أنها تشعر أحيانًا بأنها «مغضوب عليها من عائلتها»، وهو ما سبب لها الكثير من الحزن.



كما روت موقفًا صعبًا في حياتها الزوجية، حيث قالت إنها في لحظة غضب شديدة أخبرت زوجها: «لو مطلقتنيش هموت نفسي»، مؤكدة أن الضغوط النفسية قد تدفع الإنسان أحيانًا لقول أشياء لا يقصدها.



وتحدثت سالي عن كواليس حفل زفافها، موضحة أنها قامت بتبخير قاعة الفرح وتشغيل سورة البقرة قبل بدء الحفل، طلبًا للبركة والطمأنينة.

كما كشفت عن موقف طريف مع والدها قبل دخولها مجال الإعلام، حيث قال لها مستنكرًا اسم برنامجها «المتوحشة»: «إزاي تسمي البرنامج كده.. مش هتتجوزي»، قبل أن يستضيف البرنامج لاحقًا شخصيات بارزة من بينها المخرجة إيناس الدغيدي.



وتحدثت أيضًا عن أصعب اللقاءات الإعلامية التي أجرتها، مؤكدة أن من أصعب الحوارات التي قدمتها كان مع الإعلامي تامر أمين.

وتطرقت سالي إلى الانتقادات التي تعرضت لها بعد زيارتها لأحد مستشفيات سرطان الأطفال، موضحة أن أحد الصحفيين اتهمها بالتجارة بهذه الزيارات، وهو ما أحزنها كثيرًا.



وفي سياق آخر، كشفت عن رسالة مؤثرة تلقتها من والدتها بعد تعرضها للإجهاض سابقًا، مؤكدة أن دعم والدتها كان من أهم الأسباب التي ساعدتها على تجاوز تلك الأزمة.

وتحدثت عن فكرة الموت والوصية، مؤكدة أنها لا تخاف من الموت، لأنه الحقيقة الوحيدة في الحياة.

واختتمت سالي حديثها برفضها الكشف عن اسم المذيعة التي قالت إنها تنمرت عليها من قبل، مفضلة عدم الدخول في مواجهات أو إثارة خلافات إعلامية جديدة.