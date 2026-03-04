"الأرصاد" تُحذر من شبورة كثيفة غداً وصقيع ليلا مصحوب بأمطار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً حول حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس 5 مارس 2026 (الموافق 15 رمضان)، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء.

تحذير من الشبورة الكثيفة صباحا

حذرت هيئة الأرصاد، من تكون شبورة مائية كثيفة أحياناً من (4 إلى 9 صباحاً) على طرق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

عن حالة الطقس غدا، بشكل عام، يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر وليلاً على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلاً للدفء إلى دافئ نهاراً.

مع توقعات الأمطار والرياح، خلال الطقس غدا، تستمر الفرص لسقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر نتيجة سحب منخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد، من استمرار الصقيع، حيث لا تزال الفرص مهيأة لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ليلاً.

حول توقعات درجات الحرارة غدا، تُشير توقعات خبراء الأرصاد إلى تباين ملحوظ في درجات الحرارة بين النهار والليل؛ حيث تسجل القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري 22 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى، بينما تنخفض الحرارة في السواحل الشمالية لتسجل العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

وفي شمال الصعيد، يزداد الفارق بين فترتي النهار والليل، حيث تسجل العظمى 23 درجة بينما تنخفض الصغرى لـ 8 درجات فقط. أما في جنوب الصعيد، فيسود طقس دافئ نهاراً مع تسجيل 27 درجة للعظمى، فيما تصل الصغرى ليلاً إلى 11 درجة مئوية.