منتخب مصر 2009 يبدأ معسكره استعدادا للتصفيات الأفريقية

بدأ منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 معسكره التدريبي مساء الأربعاء، تحت قيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، وذلك بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.



ويأتي المعسكر في إطار التحضير لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم، بمشاركة 24 لاعبًا تم اختيارهم بعناية لتمثيل المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

محاضرة فنية لتحديد ملامح المرحلة المقبلة

استهل الجهاز الفني برنامج المعسكر بعقد جلسة مع اللاعبين، تم خلالها شرح خطة العمل خلال الفترة الحالية، والتأكيد على أهمية التركيز والانضباط داخل وخارج الملعب. كما تم توضيح متطلبات المرحلة المقبلة قبل السفر إلى بنغازي في ليبيا يوم 21 مارس الجاري، استعدادًا لانطلاق منافسات التصفيات خلال الفترة من 27 مارس حتى 5 أبريل.

وتحمل التصفيات طابعًا تنافسيًا قويًا، حيث يواجه المنتخب المصري منتخبات تونس والمغرب وليبيا والجزائر، في مواجهات مرتقبة يسعى خلالها الجهاز الفني لتحقيق أفضل النتائج وحجز بطاقة التأهل.

اهتمام طبي مكثف لضمان الجاهزية

يحظى اللاعبون بمتابعة طبية دقيقة منذ اليوم الأول للمعسكر، حيث باشر الجهاز الطبي إجراء فحوصات شاملة لجميع العناصر المشاركة، للتأكد من سلامتهم البدنية وجاهزيتهم الكاملة. كما تم إعداد برنامج غذائي واستشفائي متكامل يتناسب مع طبيعة المرحلة السنية، لضمان الحفاظ على معدلات اللياقة وتقليل فرص التعرض للإصابات.

دعم إداري وتحفيز معنوي

شهدت انطلاقة المعسكر حضور كل من مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، ووليد درويش عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب، حيث حرصا على مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، والتأكيد على ثقة الاتحاد في قدرات الفريق لتحقيق نتائج مشرفة خلال التصفيات المقبلة