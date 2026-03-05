لكزس ES تودع الأسواق بإطلالة مايباخ ومحرك كورولا

تستعد Lexus ES لتوديع جيلها السابع في السوق الصينية بإصدار خاص يحمل اسم "Moon Shadow"، وذلك رغم الكشف عالميا عن الجيل الثامن، وتبقي لكزس على الجيل الحالي في الصين لفترة انتقالية، قبل الطرح الكامل للنسخة الجديدة.

الإصدار الخاص يعتمد على فئة ES 200 الأساسية، لكنه يحصل على لمسات تصميمية أكثر فخامة، أبرزها الطلاء الخارجي ثنائي اللون المستوحى من سيارات Maybach وRolls-Royce، السقف وغطاء المحرك والأعمدة الخلفية تأتي بلون مميز مستوحى من انعكاس ضوء القمر، بينما يطلى الجزء السفلي بالكامل بالأسود، ما يمنح السيارة حضورا أكثر رقيا.

وتحافظ السيارة لكزس على الشبك الأمامي المغزلي باللون الأسود اللامع مع لمسات كروم، إضافة إلى عجلات قياس 18 بوصة بتصميم ثنائي اللون، في الداخل يتوقع استمرار تجهيزات الفئة القياسية، ومنها شاشة وسطية 14 بوصة، ولوحة عدادات رقمية 7 بوصات، ومقاعد كهربائية بثماني وضعيات مع التدفئة والتهوية، ونظام صوتي بـ10 سماعات، وكاميرا 360 درجة.

ميكانيكيا، تعتمد ES 200 Moon Shadow على محرك 2.0 لتر تنفس طبيعي بقوة 170 حصانا وعزم 205 نيوتن متر، وهو نفس المحرك المستخدم في بعض نسخ Toyota Corolla داخل الصين، ويتصل بناقل حركة CVT موجه للعجلات الأمامية.

يبلغ سعر الإصدار 307,800 يوان قرابة 2مليون و 300 الف جنيه ، ليقع بين الفئات القياسية والعليا، بينما تتصدر الفئة الهجينة ES 300h قمة التشكيلة بسعر أعلى وتجهيزات أكثر تطورا.