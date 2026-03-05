برونو فرنانديز يقترب من معادلة رقم بيكهام رغم خسارة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

حقق الدولي البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، رقمًا قياسيًا في صناعة الأهداف هذا الموسم، رغم خسارة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة أول خسارة لمايكل كاريك كمدرب لمانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث تجمد رصيد الفريق عند 51 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

وساهم برونو فرنانديز في هدف التعادل الذي سجله كاسيميرو، مسجلًا بذلك تمريرته الحاسمة رقم 14 في البريميرليج هذا الموسم، ليقترب من معادلة رقم ديفيد بيكهام الذي صنع 15 تمريرة حاسمة في موسم 1999/2000، بحسب موقع "أوبتا".