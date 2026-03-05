قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشرطة الأمريكية تطرد جنديا سابقا من الكونجرس يرفض القتال لأجل إسرائيل
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: الشرق الأوسط يقف على حافة تصعيد واسع
الرحلة مستمرة.. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر مع الفريق
مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل
علي جمعة: الليل في الإسلام له منزلة كبيرة وأقسَم الله به كثيرًا في القرآن الكريم
بأسعار مخفضة.. الزراعة: استمرار ضخ السلع وبيض المائدة بمنافذها
اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه
الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت
إعلام إيراني: استهداف قاعدة بحرية أمريكية في السعودية
برونو فرنانديز يقترب من معادلة رقم بيكهام رغم خسارة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل
عبد الظاهر السقا: الاتحاد السكندري يعود إلى الطريق الصحيح بدعم جماهيره
إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون
برونو فرنانديز يقترب من معادلة رقم بيكهام رغم خسارة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

حمزة شعيب

حقق الدولي البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، رقمًا قياسيًا في صناعة الأهداف هذا الموسم، رغم خسارة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة أول خسارة لمايكل كاريك كمدرب لمانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث تجمد رصيد الفريق عند 51 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

وساهم برونو فرنانديز في هدف التعادل الذي سجله كاسيميرو، مسجلًا بذلك تمريرته الحاسمة رقم 14 في البريميرليج هذا الموسم، ليقترب من معادلة رقم ديفيد بيكهام الذي صنع 15 تمريرة حاسمة في موسم 1999/2000، بحسب موقع "أوبتا".

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

صورة من الفيديو

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

هبوط في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

غرق ناقلة غاز روسية

غرق ناقلة غاز قبالة سواحل ليبيا.. والبترول تكشف حقيقة صلة مصر بها والإعلام تحذر مروجي الإشاعات

قصب السكر

القابضة الغذائية: توريد وإنتاج 3.2 مليون طن قصب لمصانع السكر

بعد تصدرها الترند.. 6 إطلالات لـ دينا الشربيني قبل فستان الفرح في اتنين غيرنا

بعد تصدرها التريند..10صور لـ دينا الشربينى بسبب فستان الفرح فى اتنين غيرنا
عودة دودج تشارجر هيلكات 2028 بمحرك V8

انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء

لكزس ES تودع الأسواق بإطلالة مايباخ ومحرك كورولا

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

