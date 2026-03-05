عودة دودج تشارجر هيلكات 2028 بمحرك V8

تزايدة الأنباء حول عودة الأسطورة الأمريكية Dodge Charger بفئة هيلكات خلال عام 2028، مع إعادة تقديم محرك الـ V8 الشهير بعد فترة من الغياب، ووفقا لتقارير متخصصة، تخطط دودج لاعتماد محرك هيلكات سعة 6.2 لتر ثماني الأسطوانات المزود بشاحن فائق في الجيل الجديد من تشارجر، في خطوة من شأنها إعادة الحماس لعشاق سيارات العضلات.

المعلومة ظهرت أولا عبر موقع Mopar Insiders، الذي أشار إلى أن مصادر مطلعة داخل الشركة أكدت العمل على تكييف المحرك مع المنصة الجديدة للسيارة، اللافت أن تشارجر القادمة قد لا توفر محركات الـ V8 التقليدية ذات السحب الطبيعي بسعتي 5.7 و6.4 لتر، بل ستتجه مباشرة إلى نسخة 6.2 لتر سوبر تشارجد، ما يعني التركيز على الأداء العالي دون حلول وسط.

عند الكشف عن الجيل الجديد سابقا، أثار تقديم تشارجر بنسخة كهربائية بالكامل استياء شريحة كبيرة من جمهور موبار، الذين رأوا في ذلك ابتعادا عن هوية السيارة التاريخية لاحقا، أضافت دودج محرك Hurricane سداسي الأسطوانات المتتالي المزود بشاحني توربو، بقوة تصل إلى 410 كيلوواط، ما أعاد بعض التوازن إلى التشكيلة.

ورغم القوة الكبيرة لمحرك الـ Hurricane، ظل غياب اسم هيلكات نقطة جدل بين المتحمسين، خاصة أن هذا المحرك أصبح رمزا لأداء دودج الجامح، ويبدو أن الشركة تستعد أخيرا لإعادة الأمور إلى نصابها.

يذكر أن محرك هيلكات طرح في بعض الأسواق عبر طرازات مثل Jeep Grand Cherokee Trackhawk وRam 1500 TRX، بينما لم تتوفر نسخ هيلكات من تشارجر أو تشالنجر أو دورانجو في بعض الأسواق خارج أمريكا الشمالية، ما زاد من ندرتها عالميًا.