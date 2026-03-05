حفل زفاف أمير كرارة على نينا مغربي في الحلقة الخامسة عشر من "رأس الأفعى"

تشارك الفنانة نينا مغربي، في بطولة مسلسل "رأس الأفعى"، بشخصية " فرح"، المذاع عبر قناة “on”، ومنصة "واتش ات".

وفي أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "راس الافعى" تجلس فرح رفقة أمير كرارة في إحدى المطاعم وتخبره بأنها تريد أن تأجل حفل الزفاف لأنها ليس مستعدة، ويظهر أمير كرارة وهو في حالة عصبية نظرا لاقتراب موعد الفرح.

وتطلب منه فرح أن تغادر المطعم وبالفعل يتركها تغادر، ويجلس مراد أو أمير كرارة مع والدته لتخبره بأن فرح كانت تختبر عصبيته قبل حفل الزفاف.

ويذهب أمير كرارة إلى منزل فرح ليعتذر لها عما بدر منه، ويقيمان حفل الزفاف في موعده.

وفي أجواء سعيدة، يقام عقد القران بين فرح ومراد بحضور عائلة أمير كرارة وأولاده، وعائلة فرح، ويذهب أولاد أمير كرارة إلى أحضان فرح في حفل الزفاف ليبدو عليهم ملامح السعادة.



أبطال مسلسل راس الافعى

وإلى جانب الفنانة نينا مغربي، يضم مسلسل راس الأفعى مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، كارولين عزمي، ماجدة زكي، مراد مكرم، إسلام جمال، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي.