خبير عسكري: عدوان إسرائيلي واسع على لبنان خاصة في الجنوب وبيروت والبقاع

كشف العميد خالد حمادة الخبير العسكري، آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت .

وقال خالد حمادة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك عدوان إسرائيلي واسع على لبنان خاصة في الجنوب وبيروت والبقاع ".

وتابع خالد حمادة :" الحكومة اللبنانية تؤكد انها ماضية في عملية نزع سلاح حزب الله وأخرها حظر الجناح العسكري لحزب الله ".

وأكمل خالد حمادة :" هناك غارات إسرائيلية على طريق مطار بيورت ومحيط العاصمة اللبنانية ".



أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، أن سفينة تابعة لسلاح البحرية تمكنت من اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، في أحدث تطور أمني على الجبهة الشمالية.

وأوضح البيان أن عملية الرصد والمتابعة جرت فور اكتشاف الهدف الجوي، قبل أن تنفذ القطعة البحرية عملية الاعتراض بنجاح، دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأشار الجيش إلى أن أنظمة المراقبة التابعة له رصدت الطائرة المسيّرة في مراحل مبكرة من تحليقها، ما أتاح التعامل معها بسرعة ووفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.