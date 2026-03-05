مانشستر يونايتد يخسر بثنائية من نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

خسر فريق مانشستر يونايتد بثنائية مقابل هدف من نظيره نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة 29 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 45+9.

فيما جاءت ثنائية نيوكاسل عن طريق أنتوني جوردون (من ركلة جزاء) وويليام أوسولا في الدقيقتين 45+6، 90.

وشهدت الدقيقة 45+1، حصول جاكوب رمزي لاعب نيوكاسل على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: مزراوي – يورو – ماجواير – لوك شو

خط الوسط: ماينو – كاسيميرو – مبويمو – برونو فرنانديز

خط الهجوم: كونيا – سيسكو

البدلاء: بايندير، دالوت، هيفن، كوكونكي، مالاسيا، فليتشر، أوجارتي، أماد، زيركزي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 51 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.