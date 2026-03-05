ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الإفطار؟

أكد الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، أن البروتينات الموجودة في الكوارع غير مكتملة ولا تُمتص إلا عند تناولها مع أطعمة تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية مثل التريبتوفان الموجود في الكاكاو وبعض المصادر النباتية الأخرى، مؤكدًا أن هذا هو الشرط الأساسي لتحويل الكولاجين إلى بروتين مفيد للجسم.

وقال مجدي نزيه في حواره على قناة “ صدى البلد”، :" الكولاجين الموجود في شوربة الكوارع لا يُمتص بشكل فعال إلا عند توفر البروتينات الأساسية اللازمة لجسم الإنسان، مؤكدًا أن الاعتماد على شربة الكوارع فقط للحصول على الكولاجين غير كافي.



فوائد تناول طبق من شوربة الكوارع ..

1- تحتوي الكوارع على مادة الكيندروتين سلفات بشكل رئيسي، وهذه المادة تساعد في ليونة المفصل، وتعالج خشونة الغضاريف.

٢- تساعد هذه المادة في تجديد خلايا البشرة، وتجعلها تبدو نضرة، وصحية، وتزيل آثار الشحوب، وتحد من ظهور التجاعيد المبكرة.

٣- تدعم حركة الأوعية الدموية، وتساعد في تنظيم ضبط الدم في الجسم، فتمنع من ارتفاعه خصوصاً للمرضى الذين يعانون بشكل مستمر من ارتفاع ضغط الدم.

٤- تعالج مشاكل الشرايين التاجية، وتحمي القلب من الإصابة بالجلطات المفاجئة.

٥- تعالج أيضاً مرض الصدفية، وتيبس الجلد، ويقي من الإصابة بالحساسية، والأكزيما.

٦- تمد الجسم بكميات كبيرة من السعرات الحرارية المسؤولة عن إمداد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية.

٧- تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من تكون الجذور الحرة المسببة للسرطانات.

٨- تحتوي كذلك على مادة الهيالورونيك والتي تمد البشرة بالرطوبة، والمعادن الأساسية اللازمة لصحتها، ونعومتها.

٩- تساعد في تعزيز عملية الهضم، وتزيد من حركة المعدة، والأمعاء.

١٠- تساهم في تحسين الحالة النفسية، وتعديل المزاج العام.