قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عدد الأدوار المسموح بها في رخصة البناء بعد إلغاء الاشتراطات
تعديل مواعيد وملاعب بعض مباريات المرحلة الأولى .. تفاصيل
بعد استغاثة محامي شيرين.. الموسيقيين: لا علاقة لنا بالأمور الشخصية
طالبة إعلام تتهم موظفًا بالكلية بالتحرش في مدينة الإنتاج
يونيسف: إعلان المجاعة في غزة إقرار قانوني بعمق الكارثة الإنسانية
يونسيف: غزة تحولت إلى أسوأ مكان في العالم للأطفال بالعصر الحديث
صداقة أم زواج؟.. عودة شيرين لـ حسام حبيب
غزة تستغيث.. الأمم المتحدة تعلن المجاعة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط.. والعالم أمام اختبار أخلاقي وسياسي حاسم
المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: إعلان الأمم المتحدة تفشي المجاعة بغزة مؤشر خطير
تركيب عدادات الكهرباء لـ2856 وحدة بمشروع الـ607 عمارات إسكان اجتماعي
السفير حسام زكي: التحركات الإسرائيلية في غزة مرفوضة وتعيدنا إلى ما قبل 2005
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

التغذية الموجهة ضد التهاب المفاصل .. أطعمة تقلل الألم وتعزز صحة الغضاريف

أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
آية التيجي

يشدد الأطباء وخبراء التغذية على أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة المفاصل والوقاية من الالتهابات والأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

أطعمة تحافظ على صحة المفاصل

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أوليس تيخونوف، أخصائي جراحة العظام والرضوض، أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب إدراجها بانتظام في النظام الغذائي لدعم المفاصل وحمايتها، وفقا لما نشر في موقع gazeta.ru، وتشمل :

ـ الأسماك الدهنية:

مثل السلمون، الماكريل، السردين والرنجة، وهي غنية بأحماض أوميغا 3 التي تمتلك تأثيرًا مضادًا للالتهابات. وأشار الدكتور تيخونوف إلى أن تناول الأسماك الدهنية بانتظام يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بنسبة تصل إلى 52%.

الأسماك الدهنية

ـ المكسرات والبذور:

تشمل اللوز، الجوز، بذور الكتان والشيا، وتحتوي على فيتامين E، المغنيسيوم، الزنك، وأحماض أوميغا 3 النباتية، وجميعها عناصر تدعم صحة الغضاريف وتقلل من الالتهابات وتحمي الخلايا من التلف.

المكسرات والبذور

ـ الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة:

مثل الفراولة، الكرز، التوت الأزرق، والتي تحتوي على الأنثوسيانين المضاد للالتهابات، إضافة إلى فيتامين C الضروري لتكوين الكولاجين الذي يحافظ على قوة الغضاريف.

الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

ـ زيت الزيتون:

يمتاز بوجود مادة الأوليوكانثال التي تعمل بشكل مشابه لمضادات الالتهاب، حيث تساعد على تخفيف الألم والتورم عن طريق تثبيط إنزيمات الالتهاب COX-1 وCOX-2.

زيت الزيتون

ـ البروكلي والخضراوات الصليبية:

مثل القرنبيط وبراعم بروكسل، حيث تحتوي على مركب السلفوروفان الذي يمنع الإنزيمات المسؤولة عن تدمير غضروف المفاصل، إضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة.

البروكلي والخضراوات الصليبية

إدخال هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي يُعد وسيلة طبيعية وفعّالة للحفاظ على صحة المفاصل وتقليل خطر الالتهابات وأمراض العظام.

أطعمة مفيدة للمفاصل نظام غذائي لصحة المفاصل أفضل أطعمة لعلاج التهاب المفاصل الوقاية من هشاشة العظام صحة المفاصل النظام الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء.. قصة وفاة شروق المسلماني

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟

ترشيحاتنا

الاهلي

ليس الزمالك أو بيراميدز .. ياسر ريان يكشف منافس الأهلي على الدوري

الزمالك

الزمالك يعلن التعاقد مع 3 لاعبات لفريق السيدات لكرة القدم

ياسين مرعي

مفاجأة بشأن موقف ياسين مرعي من مباراة الأهلي وبيراميدز

بالصور

تغيير بسيط في طريقة المشي يخفف ألم الركبة ويؤخر الجراحة لسنوات

تعديل طريقة المشي يقلل آلام الركبة ويؤخر جراحة المفصل
تعديل طريقة المشي يقلل آلام الركبة ويؤخر جراحة المفصل
تعديل طريقة المشي يقلل آلام الركبة ويؤخر جراحة المفصل

يجب تجنبها.. أخطاء شائعة أثناء تخليل الزيتون التفاحي تجعله يفسد

طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي
طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي
طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي

التغذية الموجهة ضد التهاب المفاصل .. أطعمة تقلل الألم وتعزز صحة الغضاريف

أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل

تظهر على الوجه.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول

علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد