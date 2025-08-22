التغذية الموجهة ضد التهاب المفاصل .. أطعمة تقلل الألم وتعزز صحة الغضاريف

يشدد الأطباء وخبراء التغذية على أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة المفاصل والوقاية من الالتهابات والأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

أطعمة تحافظ على صحة المفاصل

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أوليس تيخونوف، أخصائي جراحة العظام والرضوض، أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب إدراجها بانتظام في النظام الغذائي لدعم المفاصل وحمايتها، وفقا لما نشر في موقع gazeta.ru، وتشمل :

ـ الأسماك الدهنية:

مثل السلمون، الماكريل، السردين والرنجة، وهي غنية بأحماض أوميغا 3 التي تمتلك تأثيرًا مضادًا للالتهابات. وأشار الدكتور تيخونوف إلى أن تناول الأسماك الدهنية بانتظام يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بنسبة تصل إلى 52%.

الأسماك الدهنية

ـ المكسرات والبذور:

تشمل اللوز، الجوز، بذور الكتان والشيا، وتحتوي على فيتامين E، المغنيسيوم، الزنك، وأحماض أوميغا 3 النباتية، وجميعها عناصر تدعم صحة الغضاريف وتقلل من الالتهابات وتحمي الخلايا من التلف.

المكسرات والبذور

ـ الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة:

مثل الفراولة، الكرز، التوت الأزرق، والتي تحتوي على الأنثوسيانين المضاد للالتهابات، إضافة إلى فيتامين C الضروري لتكوين الكولاجين الذي يحافظ على قوة الغضاريف.

الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

ـ زيت الزيتون:

يمتاز بوجود مادة الأوليوكانثال التي تعمل بشكل مشابه لمضادات الالتهاب، حيث تساعد على تخفيف الألم والتورم عن طريق تثبيط إنزيمات الالتهاب COX-1 وCOX-2.

زيت الزيتون

ـ البروكلي والخضراوات الصليبية:

مثل القرنبيط وبراعم بروكسل، حيث تحتوي على مركب السلفوروفان الذي يمنع الإنزيمات المسؤولة عن تدمير غضروف المفاصل، إضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة.

البروكلي والخضراوات الصليبية

إدخال هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي يُعد وسيلة طبيعية وفعّالة للحفاظ على صحة المفاصل وتقليل خطر الالتهابات وأمراض العظام.