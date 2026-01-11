آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا

تقدم فريق آرسنال بثنائية مقابل هدف على نظيره بورتسموث، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تقدم فريق بورتسموث بالهدف الأول عن طريق كولبي بيشوب في الدقيقة 3.

ثم تعادل الجانرز سريعا في الدقيقة 8 عن طريق أندري دوزيل بالخطأ في مرماه.

وأحرز جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وأضاع نوني مادويكي ركلة جزاء للجانرز في الدقيقة 43.

آرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة بورتسموث:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: لويس سكيلي - جابرييل - نورجارد - بن وايت

خط الوسط: إيزي - ميرينو - نوانيري

خط الهجوم: مارتينيلي - خيسوس - مادويكي.

ويبدأ آرسنال، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مشواره في البطولة بمواجهة فريق بورتسموث، الذي يفصل بينهما فجوة واضحة على صعيد الإمكانات والطموحات.

ويعد آرسنال الأكثر تتويجًا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في تاريخ البطولة برصيد 14 لقبًا، بينما سبق لبورتسموث الفوز بالكأس مرتين، كان آخرها عام